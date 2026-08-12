¡A paso de inmortales! Junior Caminero logra increíble récord jonronero a sus 23 años

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Con cuadrangular de dos carreras en el amanecer del encuentro ante Athletics, Junior Caminero protagonizó un cuádruple empate en el liderato de jonrones en la presente temporada de las Grandes Ligas, desapareciendo su tablazo número 35 en la victoria de Tampa Bay Rays (12x4) de este martes por la noche.

El dominicano continúa escribiendo su nombre en la historia de Las Mayores al convertirse en el segundo jugador más joven en registrar temporadas consecutivas con al menos 35 cuadrangulares. El antesalista alcanzó esta hazaña con 23 años y 37 días, una muestra del extraordinario poder que ha desarrollado desde su llegada a la Gran Carpa.

Caminero solamente es superado en esta lista por Eddie Mathews, quien entre 1953 y 1954 consiguió temporadas consecutivas de 35 vuelacercas con apenas 22 años y 328 días al momento de alcanzar su segundo año con dicha cifra, de acuerdo con la cronista Sarah Langs. De esta manera, el jugador de Tampa Bay se une a una lista histórica que destaca a algunos de los bateadores más poderosos que han pasado por el béisbol de Grandes Ligas.

Junior Caminero consolida su candidatura al MVP

La conexión de la principal figura de las Rayas llegó en la primera entrada con soberbio batazo por las praderas centrales para remolcar las primeras dos carreras en el compromiso, trayendo al plato a Yandy Díaz. Además de repetir campañas con al menos 35 jonrones, el infielder alcanzó los 87 cañonazos de vuelta entera de por vida en la Gran Carpa, dando un paso importante en su ruta de los 100 cuadrangulares en su trayectoria.

El quisqueyano apunta a quedarse bastante cerca de la mencionada marca, tomando en cuenta que proyecta a finalizar la ronda regular con 47 vuelacercas en la ronda regular, que sería un tope personal en una sola temporada. Tras la jornada de este martes 11 de agosto, el toletero de Santo Domingo luce promedio al bate de .277, 76 impulsadas, 74 anotadas, 125 hits, .369 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS .923 en 119 compromisos.