MLB: Venezolanos lideran duelo inédito en Postemporada entre White Sox y Guardians

Chicago White Sox y Cleveland Guardians se preparan para protagonizar una Serie Divisional de la Liga Americana con un ingrediente histórico: será la primera vez que ambas franquicias se enfrenten en una serie de postemporada. Luisangel Acuña y Brayan Rocchio serán parte de ese enfrentamiento.

Los dos equipos se han medido desde 1901 y jugaron 13 encuentros durante la temporada regular de 2026, con los Medias Blancas imponiéndose 7-6 en el balance particular. Siete de esos compromisos se decidieron por una sola carrera, mientras que cuatro terminaron en victorias de walk-off.

El antecedente más reciente dejó una muestra de lo que puede ocurrir en octubre. En la serie disputada del 14 al 16 de septiembre en Cleveland, los White Sox ganaron el primer encuentro, pero los Guardians reaccionaron en los dos siguientes, incluyendo un triunfo 7-6 definido por un doblete de dos carreras de Brayan Rocchio en el noveno inning. La franquicia de Ohio terminó conquistando su tercer título consecutivo de la División Central y avanzó directamente a la Serie Divisional, mientras Chicago llega después de barrer a Houston en la Serie de Comodines.

Venezolanos presentes en serie inédita en Playoffs MLB

La serie también tendrá un marcado acento venezolano con la presencia de Luisangel Acuña y Brayan Rocchio. El utility forma parte del roster de los White Sox y llega después de protagonizar un momento histórico en la Serie de Comodines contra los Astros: entró como corredor emergente en el sexto episodio del Juego 2 y se robó segunda y tercera base en la misma entrada. Con ello, se convirtió junto a su hermano Ronald Acuña Jr. en parte de la primera pareja de hermanos que consigue múltiples robos cada uno en una misma postemporada.

Del otro lado estará Rocchio, quien ha sido uno de los nombres venezolanos a seguir en Cleveland durante el tramo decisivo del calendario. El campocorto cerró la campaña regular con promedio de .253, 15 jonrones, 73 carreras impulsadas y 20 bases robadas, y además llega con antecedentes recientes de producción ante Chicago.