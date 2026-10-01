Carisma en el dugout: Munetaka Murakami firma la entrevista más viral de los playoffs

La clasificación a la Serie Divisional no solo dejó grandes jugadas sobre el terreno, sino también uno de los momentos más espontáneos y virales de lo que va de postemporada. El gran protagonista fuera de la caja de bateo fue el poderoso toletero japonés Munetaka Murakami, quien demostró que su carisma ante los micrófonos está a la par de su fuerza al bate.

En medio de la eufórica celebración en el dugout tras sellar la victoria definitiva sobre los Astros de Houston en la Serie de Comodines, el cañonero nipón fue abordado por la transmisión internacional para recoger sus impresiones en pleno baño de cerveza y champán.

"Yesterday, maybe hungover... tomorrow": el momento de la noche

Con una sonrisa de oreja a oreja y visiblemente contagiado por el ambiente festivo del equipo, Murakami ofreció una respuesta que hizo estallar de risa tanto a sus compañeros como a los comentaristas deportivos:

"I'm drunk. I meam, I'm drunk. Yesterday, maybe hungover. No, not yesterday... tomorrow! Sorry, I don't speak English" (Estoy borracho. O sea, estoy borracho. Ayer, tal vez con resaca. No, ayer no... ¡mañana! Lo siento, no hablo inglés).

El enredo con los tiempos verbales en inglés, sumado a la absoluta sinceridad sobre su estado durante los festejos, convirtió la breve declaración en un fenómeno instantáneo en las redes sociales.

Más allá de los cuadrangulares y su impacto en la alineación, Murakami se ha ganado el cariño de la fanaticada por su autenticidad y soltura para adaptarse a la cultura de las Grandes Ligas. Su capacidad para romper la barrera del idioma a base de sentido del humor y naturalidad ratifica que el japonés no solo es una pieza clave dentro del esquema del equipo, sino también el alma de las celebraciones en el vestuario de cara a la siguiente ronda de la postemporada.