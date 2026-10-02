MLB: Robert Suárez se luce con regreso glorioso tras salida en clasificación de Atlanta

La victoria de los Atlanta Braves sobre los Philadelphia Phillies por 6-2 en el Juego 3 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional les permitió avanzar a las Series Divisionales por primera vez desde 2023. En un encuentro decisivo disputado en Truist Park, Atlanta tomó el control desde el primer inning con un jonrón de tres carreras de Michael Harris II y posteriormente amplió la ventaja con cuadrangulares de Ozzie Albies y Matt Olson.

Dentro de la estrategia del cuerpo técnico de los Braves también tuvo protagonismo el venezolano Robert Suárez, quien apareció en el sexto episodio para encargarse de una situación de presión. Antes de su presentación en la vigente postemporada, el diestro tuvo sus apariciones a finales de septiembre, cumpliendo con su recuperación tras sufrir una rigidez en el antebrazo derecho, que lo apartó casi toda la segunda mitad de Las Mayores.

El derecho retiró a Alec Bohm después de permitir un doble de Bryce Harper, aunque el batazo de Bohm produjo la primera carrera de Philadelphia –carrera que fue anotada para Grant Holmes–. Suárez consiguió cerrar la entrada sin permitir más daño, completando dos outs, un hit, sin boletos ni ponches, en 11 lanzamientos.

Robert Suárez se consolida en el bullpen de Atlanta en Playoffs 2026

Aunque su actuación fue corta, la participación de Suárez representó una pieza más dentro del trabajo colectivo del bullpen de Atlanta, que limitó a los Phillies a seis hits y dos carreras. Después de su regreso a la lomita tras una larga ausencia por una inflamación en el codo, el venezolano volvió a ser incluido en los momentos importantes del cuerpo de relevistas de los Braves.

Con el triunfo, Atlanta puso fin a la serie y aseguró su boleto a la Serie Divisional de la Liga Nacional, donde se enfrentará a Los Angeles Dodgers en una serie al mejor de cinco partidos. Para los Braves, además, significó cortar una racha de seis derrotas consecutivas en juegos de eliminación y conseguir su primera victoria en un encuentro de postemporada de vida o muerte desde el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 1996.