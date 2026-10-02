¡Histórico! Chris Sale iguala una proeza de Randy Johnson después de 31 años

Chris Sale volvió a dejar una actuación memorable en la postemporada con los Atlanta Braves, pero esta vez desde un rol completamente diferente. El lanzador experimentado apareció en los últimos innings para sellar la clasificación a Series Divisionales de su equipo en 2026.

Después de abrir el Juego 1 de la Serie de Comodines ante los Philadelphia Phillies y ponchar a nueve bateadores en 6.1 entradas, el veterano zurdo regresó al morrito apenas dos días después para trabajar como relevista en el decisivo Juego 3.

En su apertura del primer encuentro, Sale permitió cuatro hits y tres carreras, otorgó un boleto y consiguió nueve ponches en 6.1 innings. Aunque no pudo completar el partido, su actuación estableció una nueva marca personal en playoffs al superar los ocho ponches que había conseguido como máximo en una aparición anterior de postemporada.

Chris Sale emula hazaña de Randy Johnson

La verdadera particularidad llegó en el tercer partido. Con Atlanta encaminado hacia una victoria por 6-2, Sale fue utilizado desde el bullpen para cerrar el encuentro y respondió con cuatro outs, tres de ellos por la vía del ponche. Se enfrentó a cinco bateadores y dominó la parte final del compromiso, incluyendo un ponche a Bryce Harper, para ayudar a los Braves a sellar su clasificación a la Serie Divisional.

Su actuación también lo colocó junto a una figura histórica del béisbol. De acuerdo con OptaSTATS, citado por medios que cubrieron el encuentro, Sale se convirtió en el primer lanzador de MLB desde Randy Johnson en 1995 en registrar al menos nueve ponches como abridor y posteriormente conseguir tres o más ponches como relevista dentro de los siguientes dos días, ya fuera en temporada regular o postemporada. Johnson había conseguido la hazaña durante la Serie Divisional de la Liga Americana de 1995 frente a los Yankees.