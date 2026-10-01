MLB: ¿Favoritos? La increíble marca que favorece a Philadelphia Phillies en el Wild Card

Los Philadelphia Phillies llegan al Juego 3 de la Serie de Comodines de la Liga Nacional con una marca histórica de 4-0 en partidos disputados en esta ronda, después de haber barrido tanto a los St. Louis Cardinals en 2022 como a los Miami Marlins en 2023.

En ambas ocasiones avanzaron al Division Series sin necesidad de un tercer encuentro. Ahora, en 2026, la historia es diferente: tras perder el primer compromiso ante los Atlanta Braves, Philadelphia igualó la serie y se prepara para disputar por primera vez un Juego 3 en esta etapa.

El conjunto dirigido interinamente por Don Mattingly llega al duelo decisivo después de una remontada espectacular en el segundo partido. Los Phillies estuvieron a dos outs de quedar eliminados, pero reaccionaron con jonrones consecutivos de Kyle Schwarber y Bryce Harper en el octavo episodio para empatar el encuentro. Finalmente, Alec Bohm conectó un cuadrangular solitario en la décima entrada para darle a Philadelphia la victoria por 4-3 y enviar la serie a un tercer y definitivo encuentro. Andrew Painter, con tres entradas de relevo, consiguió además la victoria en su debut de postemporada.

Con la oportunidad de mantener racha en Wild Card

Para el Juego 3, Philadelphia tendrá prácticamente disponible a todo su cuerpo de lanzadores. Aaron Nola es la opción que complenta para abrir el encuentro, aunque el cuerpo técnico también contempla utilizar a Zack Wheeler con descanso corto. Jesús Luzardo y Andrew Painter igualmente están disponibles para aportar desde el morrito.

Del otro lado, Atlanta aún debe definir su estrategia, con Grant Holmes como una de las principales opciones para asumir la mayor parte de las entradas y la posibilidad de utilizar a un relevista como abridor. El ganador avanzará a la Serie Divisional contra los Los Angeles Dodgers.

Philadelphia busca mantener su historial perfecto en Series de Comodines y convertir la remontada del segundo encuentro en el paso definitivo hacia otra Serie Divisional, pero Atlanta tendrá la ventaja de disputar el partido decisivo en Truist Park.