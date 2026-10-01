MLB: Filadelfia y Atlanta definen el último boleto a la Serie Divisional este 01-Oct

Un choque a todo o nada define al clasificado a la siguiente ronda de las Grandes Ligas. Atlanta Braves se llevó el primer encuentro con pizarra de 5-3 gracias a un jonrón definitivo de Austin Riley, pero Philadelphia Phillies respondió de forma dramática en el segundo duelo al ganar 4-3 en diez entradas con vuelacercas de Kyle Schwarber, Bryce Harper y Alec Bohm. Con la serie igualada 1-1 y un balance global de 8-7 favor Atlanta, ambos mánagers preparan una gestión agresiva del cuerpo de pitcheo.

Situación del montículo y figuras al bate

Atlanta contempla una estrategia colectiva para la lomita. La opción principal apunta a Grant Holmes (9-5, 3.46 ERA), quien podría ser precedido por apariciones breves de zurdos como Ray Kerr (1.47 ERA desde agosto) o Brent Suter para neutralizar a los bates zurdos de Philadelphia en las entradas iniciales. La principal preocupación local radica en la efectividad de su relevo tardío, además de corregir la falta de oportunidad tras dejar a 11 corredores en base en el compromiso anterior.

Philadelphia cuenta con un panorama más solvente al tener disponibles a sus dos cartas fuertes: Aaron Nola (4.54 ERA) y Zack Wheeler (14-5, 3.00 ERA). Wheeler, quien viene de permitir solo una carrera en seis innings ante Tampa Bay, estará preparado para asumir episodios clave con descanso reducido. La parte alta del orden al bate llega encendida tras la remontada del segundo juego.

Claves tácticas del compromiso

El manejo del bullpen marcará la pauta en un duelo donde no hay margen de error. Mientras Atlanta depende de combinaciones de relevistas para cubrir la ruta, Philadelphia tiene la ventaja de respaldarse en la experiencia de dos abridores consolidados para abarcar los primeros seis o siete episodios.

Jugada recomendada de MeridianoBet

El impulso anímico logrado tras remontar el último juego, sumado a la disponibilidad de Nola y Wheeler en la lomita, posiciona a los visitantes con ventaja estratégica para sellar el pase.

Resultado estimado: Atlanta Braves 3-5 Philadelphia Phillies.

Selección principal: Ganador del partido: Philadelphia Phillies.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González