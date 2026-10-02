MLB: ¿Cuántos venezolanos quedan en la lucha por el trofeo de la Serie Mundial?

Oficialmente, este jueves, 1 de octubre, concluyó la primera ronda de la etapa de postemporada en las Grandes Ligas y varios venezolanos pertenecen a equipos que fueron eliminados. Esto quiere decir que la lista de peloteros nativos del país que siguen en la batalla por obtener el título en la Serie Mundial se redujo y, a continuación, chequearemos cuántos criollos siguen en los playoffs.

Los Bravos de Atlanta fueron el último conjunto en avanzar a la Serie Divisional, tras superar a los Phillies de Philadelphia 6 carreras por 2, lo que quiere decir que Ronald Acuña Jr. y Robert Suárez siguen con vida. No obstante, repasaremos la lista completa de venezolanos en cada uno de los ocho equipos que disputarán la venidera etapa.

Medias Blancas de Chicago:

Luisangel Acuña (infielder).

Guardianes de Cleveland:

Brayan Rocchio (infielder).

Bravos de Atlanta:

Ronald Acuña Jr. (jardinero)

Robert Suárez (lanzador)

Martín Pérez (lanzador, lesionado).

Dodgers de Los Angeles:

Miguel Rojas (infielder)

Edgardo Henríquez (lanzador)

Eliézer Alfonzo Jr. (catcher)

Yankees de Nueva York

Alí Sánchez (catcher).

Padres de San Diego

Ethan Salas (catcher)

Freddy Fermín (catcher)

Bradgley Rodríguez (lanzador).

Cerveceros de Milwaukee

William Contreras (catcher)

Jackson Chourio (jardinero)

Luis Lara (jardinero)

Antonio Senzatela (lanzador).

Cabe destacar que los Rays de Tampa Bay no tienen a ningún venezolano dentro de su roster para estas Series Divisionales.