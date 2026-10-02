MLB: Mira cómo quedaron definidas las Series Divisionales y los juegos para este sábado

En el Wild Card solamente falta por definir al ganador en la llave entre los Phillies de Philadelphia y los Bravos de Atlanta. Por lo tanto, con el reciente lauro de los Bravos, se definieron todos los enfrentamientos de las Series Divisionales, los cuales te presentaremos a continuación.

La novena liderada por el venezolano Ronald Acuña Jr. superó cómodamente a Philadelphia 6 carreras por 2, uniéndose a las organizaciones de: los Yankees, los Padres y los Medias Blancas, quienes ganaron su cruce por barrida. De esa manera, se vienen unos choques bastante emocionantes en la siguiente ronda.

Así queda definido el cuadro de la Serie Divisional y estos serán los primeros enfrentamientos:

- Medias Blancas de Chicago (por definir) vs. Guardianes de Cleveland (Parker Messick) 1:00 p. m.

- Bravos de Atlanta (por definir) vs. Dodgers de Los Angeles (por definir) 4:00 p. m.

- Yankees de Nueva York (por definir) vs. Rays de Tampa Bay (Drew Rasmussen) 6:30 p.m.

. Padres de San Diego (por definir) vs. Cerveceros de Milwaukee (Jacob Misioroswki) 8:30 p.m.

Cabe destacar que la hora del "play" corresponde al horario venezolano y que estas venideras series serán al mejor de cinco compromisos, en busca del pasaje a la Serie de Campeonato.