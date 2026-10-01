MLB

MLB: Estos son los lineups para el Juego 3 de la serie de Wild Card

Entre los Bravos de Atlanta y los Phillies de Philadelphia

Por

Meridiano

Jueves, 01 de octubre de 2026 a las 05:48 pm
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
MLB: Estos son los lineups para el Juego 3 de la serie de Wild Card
Foto: Cortesía

La Serie de Comodines de la Liga Nacional llega a su juego decisivo. Este jueves 1 de octubre, a las 8:00 PM, los Bravos de Atlanta y los Filis de Filadelfia definen todo en un tercer encuentro donde no hay mañana. El vencedor sellara su boleto a la Serie de División, mientras que el perdedor empacara sus maletas para casa.

NOTAS RELACIONADAS

El conjunto de Atlanta saldrá al terreno de juego con una combinación de poder y dinamismo ofensivo en su orden al bate:

  • C Drake Baldwin
  • RF Ronald Acuña Jr.
  • 1B Matt Olson
  • CF Michael Harris II
  • SS Mauricio Dubón
  • LF Mike Yastrzemski
  • 3B Austin Riley
  • 2B Ozzie Albies
  • DH Dominic Smith

Para este choque definitivo, la responsabilidad desde el montículo recaerá en el lanzador zurdo Ray Kerr.

Por su parte, la novena de Filadelfia no guarda nada y presenta una estructuración agresiva en su alineación inicial:

  • SS Trea Turner
  • DH Kyle Schwarber
  • RF Bryce Harper
  • 1B Alec Bohm
  • 2B Bryson Stott
  • LF Bryan De La Cruz
  • 3B Edmundo Sosa
  • C J.T. Realmuto
  • CF Justin Crawford

El encargado de abrir el compromiso por la escuadra visitante será el diestro Aaron Nola.

Tag de notas

Seguir en Google News

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?