MLB: Estos son los lineups para el Juego 3 de la serie de Wild Card

La Serie de Comodines de la Liga Nacional llega a su juego decisivo. Este jueves 1 de octubre, a las 8:00 PM, los Bravos de Atlanta y los Filis de Filadelfia definen todo en un tercer encuentro donde no hay mañana. El vencedor sellara su boleto a la Serie de División, mientras que el perdedor empacara sus maletas para casa.
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El conjunto de Atlanta saldrá al terreno de juego con una combinación de poder y dinamismo ofensivo en su orden al bate:
- C Drake Baldwin
- RF Ronald Acuña Jr.
- 1B Matt Olson
- CF Michael Harris II
- SS Mauricio Dubón
- LF Mike Yastrzemski
- 3B Austin Riley
- 2B Ozzie Albies
- DH Dominic Smith
Para este choque definitivo, la responsabilidad desde el montículo recaerá en el lanzador zurdo Ray Kerr.
Por su parte, la novena de Filadelfia no guarda nada y presenta una estructuración agresiva en su alineación inicial:
- SS Trea Turner
- DH Kyle Schwarber
- RF Bryce Harper
- 1B Alec Bohm
- 2B Bryson Stott
- LF Bryan De La Cruz
- 3B Edmundo Sosa
- C J.T. Realmuto
- CF Justin Crawford
El encargado de abrir el compromiso por la escuadra visitante será el diestro Aaron Nola.