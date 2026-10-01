MLB: Estos son los lineups para el Juego 3 de la serie de Wild Card

La Serie de Comodines de la Liga Nacional llega a su juego decisivo. Este jueves 1 de octubre, a las 8:00 PM, los Bravos de Atlanta y los Filis de Filadelfia definen todo en un tercer encuentro donde no hay mañana. El vencedor sellara su boleto a la Serie de División, mientras que el perdedor empacara sus maletas para casa.

El conjunto de Atlanta saldrá al terreno de juego con una combinación de poder y dinamismo ofensivo en su orden al bate:

C Drake Baldwin

RF Ronald Acuña Jr.

1B Matt Olson

CF Michael Harris II

SS Mauricio Dubón

LF Mike Yastrzemski

3B Austin Riley

2B Ozzie Albies

DH Dominic Smith

Para este choque definitivo, la responsabilidad desde el montículo recaerá en el lanzador zurdo Ray Kerr.

Por su parte, la novena de Filadelfia no guarda nada y presenta una estructuración agresiva en su alineación inicial:

SS Trea Turner

DH Kyle Schwarber

RF Bryce Harper

1B Alec Bohm

2B Bryson Stott

LF Bryan De La Cruz

3B Edmundo Sosa

C J.T. Realmuto

CF Justin Crawford

El encargado de abrir el compromiso por la escuadra visitante será el diestro Aaron Nola.