Los importados de Leones ya sienten el reto de vestir la camiseta

Julio Rodríguez: emoción y compromiso

El cubano Julio Rodríguez ya se reporta a los entrenamientos de Leones del Caracas con una mezcla de emoción y nervios ante el reto que representa vestir la camiseta del conjunto capitalino.

“Estoy emocionado y nervioso por representar a este equipo porque sé que tienen una buena fanaticada. Hay que trabajar duro, me han dado una buena bienvenida y vamos a dejarlo todo este año”, expresa el jugador.

Rodríguez divide su temporada 2026 entre Doble-A y Triple-A y además cuenta con experiencia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tras su paso por los Navegantes del Magallanes la campaña anterior.

Joan González llega con la corona en mente

El dominicano también se suma a las prácticas del Caracas y destaca desde sus primeras palabras el ambiente que encuentra dentro de la organización.

“Es un honor jugar aquí con este equipo famoso. Me gusta este clima y el buen estadio. Fui a México, fue una experiencia muy bonita, mucho calor como aquí”, comenta el lanzador derecho.

González llega con experiencia en el béisbol mexicano, donde viste la camiseta de los Tigres de Quintana Roo. En su última campaña registra 4.67 de efectividad, 32 ponches y 1.60 de WHIP.

El derecho también resalta la importancia de trabajar con los coaches del equipo y menciona especialmente a Lipso Nava, a quien considera un amigo.

“Vamos a llevar el picheo día por día. El equipo se siente único, como una familia”, señala.

La rivalidad con Magallanes también aparece

Al ser consultado por la histórica rivalidad entre Leones y Navegantes del Magallanes, González deja clara su intención para esta temporada.

“Lo que hay es que ganarle a esa gente y ya, hay que llevarse la corona 22. Para eso es que estamos aquí”, sentencia el dominicano.

Swanson se encomienda a la fuerza de la fanaticada

El estadounidense Nic Swanson también llega con buenas sensaciones tras su incorporación al equipo y destaca la recepción que encuentra desde su llegada a Venezuela.

“Me siento bien, me siento increíble. Es una gran oportunidad. El viaje a Venezuela fue muy fácil. Los Leones han sido muy encantadores y lo aprecio”, afirma.

El lanzador pone el foco en la exigencia que representa jugar con Caracas y en el respaldo de su afición.

“Si quieres ser el mejor, tienes que jugar con el mejor y el mejor está aquí. Tienen los mejores fanáticos. Espero hacerlos sentir orgullosos y escucharlos apoyándonos todas las noches”, expresa.

Wilson Álvarez y una preparación que ya tiene fecha.

Swanson también explica su plan de trabajo previo al inicio de la temporada. El estadounidense tiene prevista una sesión de bullpen y luego un Live BP como parte de su preparación.

Además, destaca su primer contacto con Wilson Álvarez, coach de pitcheo del Caracas.