Yonathan Daza asume el reto con Leones: “Daré lo mejor de mí”

Yonathan Daza ya trabaja junto a los Leones del Caracas y este jueves afina su preparación para la nueva temporada de la LVBP.

El jardinero de 32 años no esconde la ilusión que representa defender el uniforme melenudo, especialmente por el vínculo que mantiene con la organización desde su infancia.

“Es un orgullo para mí. Crecí viendo a los Leones del Caracas. Mi familia y mi mamá son del equipo, ella me motivó a venir. Hay peloteros aquí de mucha trayectoria que me inspiran”, expresó Daza en declaraciones ofrecidas al staff de Prensa Melenuda.

El experimentado jardinero se ilusiona con el grupo

El venezolano también destaca el ambiente que encuentra dentro del clubhouse y la combinación entre experiencia y juventud que presenta el equipo para esta campaña.

“El dugout está entusiasmado, hay mucho talento joven. Mi idea es transformar todo lo que he hecho para acá desde el día uno. Daré lo mejor de mí y, Dios quiere, se den este año las cosas”, señaló.

Daza asume el reto de trasladar a Caracas todo lo aprendido durante su carrera y poner su experiencia al servicio de la organización. El jugador viene de una destacada actuación en la temporada 2025-2026 y ahora busca mantener ese nivel, aunque sus aspiraciones van más allá de los números individuales.

Daza quiere cambiar la historia con Leones

El pelotero también tiene presente el rendimiento de los Leones en la campaña anterior y entiende que existe una nueva oportunidad para cambiar el rumbo del equipo. Por eso, su compromiso apunta a contribuir dentro y fuera del terreno para que la organización tenga una temporada diferente.

Más allá de buscar un buen año en lo personal, Daza quiere dejar una huella con el conjunto capitalino y asumir cada jornada como una oportunidad para aportar al objetivo colectivo.

Mensaje de Daza a la afición

Finalmente, el jardinero dedica unas palabras a la afición melenuda, a la que invita a mantenerse cerca del equipo durante el torneo.