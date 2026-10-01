MLB: ¡Le descose la pelota! Estos son los números de Ronald Acuña contra Aaron Nola

Ronald Acuña Jr. no ha tenido el mejor comienzo de postemporada en la Serie de Comodines. Sin embargo, tiene una buena oportunidad de despertar en el tercer y decisivo juego de la llave porque el encargado de abrir por la novena de Philadelphia será el derecho Aaron Nola.

El "Abusador" es uno de los bateadores más complicados para este abridor porque le conecta la pelota con mucha contundencia y lo demuestran sus números de por vida en el cara a cara.

Estos son los números de Ronald Acuña frente a Aaron Nola

El jardinero venezolano le tiene el pulso medido a Nola, logrando conectarle un total de 23 indiscutibles en 65 apariciones al plato, la mayoría de ellos extrabases.

La "Bestia" le ha sacado la pelota en cuatro ocasiones y también le ha conectado ocho tubeyes, acumulando también 10 carreras impulsadas. Todo eso se traduce en un promedio de bateo de .354 de Acuña frente a Aaron Nola y un OBP de .419.

El tercer desafío de esta serie se disputará este jueves a partir de las 8:00 p.m. (hora venezolana) en el Citizens Bank Park, ambos conjuntos tienen un triunfo, lo que quiere decir que el ganador avanzará a la Serie Divisional.