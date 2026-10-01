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MLB: ¡Le descose la pelota! Estos son los números de Ronald Acuña contra Aaron Nola

El "abusador" no ha tenido un buen comienzo a nivel ofensivo en estos playoffs

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Meridiano

Jueves, 01 de octubre de 2026 a las 06:15 pm
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MLB: ¡Le descose la pelota! Estos son los números de Ronald Acuña contra Aaron Nola
FOTO: CORTESÍA

Ronald Acuña Jr. no ha tenido el mejor comienzo de postemporada en la Serie de Comodines. Sin embargo, tiene una buena oportunidad de despertar en el tercer y decisivo juego de la llave porque el encargado de abrir por la novena de Philadelphia será el derecho Aaron Nola.

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El "Abusador" es uno de los bateadores más complicados para este abridor porque le conecta la pelota con mucha contundencia y lo demuestran sus números de por vida en el cara a cara.

Estos son los números de Ronald Acuña frente a Aaron Nola

El jardinero venezolano le tiene el pulso medido a Nola, logrando conectarle un total de 23 indiscutibles en 65 apariciones al plato, la mayoría de ellos extrabases.

La "Bestia" le ha sacado la pelota en cuatro ocasiones y también le ha conectado ocho tubeyes, acumulando también 10 carreras impulsadas. Todo eso se traduce en un promedio de bateo de .354 de Acuña frente a Aaron Nola y un OBP de .419.

El tercer desafío de esta serie se disputará este jueves a partir de las 8:00 p.m. (hora venezolana) en el Citizens Bank Park, ambos conjuntos tienen un triunfo, lo que quiere decir que el ganador avanzará a la Serie Divisional.

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