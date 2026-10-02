MLB: Bravos de Ronald Acuña Jr. aplastan a Filadelfia y cita a los campeones Dodgers en la NLDS

Los Bravos de Atlanta sellaron su pase a la Serie Divisional de la Liga Nacional tras imponerse con autoridad por seis carreras a dos frente a los Phillies de Philadelphia en el decisivo tercer juego de la Serie de Comodines.

Con una ofensiva despiadada que no dio margen de maniobra al pitcheo rival, la novena de Georgia sepultó las aspiraciones de sus contendientes y rompió una racha histórica que se remontaba a octubre 1996, fecha en la que no ganaban un juego de vida o muerte en la postemporada.

Ofensiva desatada

La fiesta de batazos comenzó de manera explosiva desde el amanecer del encuentro. En la misma primera entrada, Michael Harris II conectó un sólido cuadrangular de 387 pies de distancia por el jardín derecho central. El estacazo remolcó hacia la caja registradora al venezolano Ronald Acuña Jr., quien terminó la jornada de tres uno con anotada y pasaporte, y al inicialista Matt Olson.

El dominio local se consolidó en la parte baja del cuarto episodio. El camarero curazaleño Ozzie Albies castigó nuevamente el pitcheo visitante con un imponente cuadrangular de 419 pies entre el jardín derecho y central. El tablazo arrastró a Austin Riley a la goma para colocar el marcador 5 a 0. Aunque los Phillies lograron romper la blanqueada para maquillar el resultado, la respuesta de los locales no se hizo esperar.

Un jonrón en solitario de Matt Olson en el séptimo capítulo selló la pizarra definitiva de 6-2. La contundencia mostrada en la caja de bateo dejó sin capacidad de reacción a la escuadra de Filadelfia, cuyo impulso tras el dramático regreso del segundo juego no fue suficiente para evitar el desenlace definitivo. El zurdo Chris Sale fue el encargado de sacar los 4 outs finales que le dieron la victoria a los Bravos y llevarlos a la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Enfrentar a los bicampeones de las Grandes Ligas

Con la victoria en la mano y la clasificación asegurada, la novena de Atlanta pone la mira en un desafío gigantesco. La Serie Divisional de la Liga Nacional arrancará este sábado a las cuatro de la tarde, momento en el que los Bravos medirán fuerzas contra Dodgers de Los Ángeles, actuales defensores del título y bicampeones de la Serie Mundial.