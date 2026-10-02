MLB: Ronald Acuña Jr vs Shohei Ohtani, ¿Quién llega primero a Serie de Campeonato?

Ronald Acuña Jr y Shohei Ohtani son dos de los peloteros más estelares de Grandes Ligas. Ambos se van a enfrentar en un duelo a todo o nada para alcanzar la Serie de Campeonato de Liga Nacional 2026. Venezolano o japonés, ¿Quién llegará primero al objetivo de la temporada?

Acuña Jr y Shohei Ohtani son los principales actores de la Serie Divisional entre Bravos de Atlanta vs Dodgers de Los Ángeles. Ambos equipos llegan en un buen estado de forma; mucho mejor que la de sus máximas figuras, aunque en situaciones importantes ambos responden.

Ronald en postemporada registra: 32 J, 118 TB, 19 CA, 29 H, 10 2B, 1 3B, 3 HR, 9 CI, 18 BB, 36 SO, 7 BR, .246 PRO, .369 OBP, .424 SLG, .793 OPS. No son malos números, aunque todavía no tiene una serie donde se vea su máximo potencial, contra Dodgers puede ser la buena.

Ohtani por otra parte tiene: 33 J, 129 TB, 27 CA, 32 H, 4 2B, 1 3B, 11 HR, 24 CI, 29 BB, 45 SO, 1 BR, .248 PRO, .390 OBP, .550 SLG, .940 OPS. Para ser solo dos postemporadas, ha besado el santo, ya que ganó las últimas dos Series Mundiales con 11 HR y 24 impulsadas.

Bravos de Atlanta vs Dodgers de Los Ángeles: ¿El duelo para llegar a Serie Mundial 2026?

La serie entre Bravos de Atlanta vs Dodgers de Los Ángeles es una de las más atractivas porque cuentan con dos grandes cuerpos de lanzadores y ofensivas superlativas en cada puesto del lineup. En el mundo del beisbol se cree que el ganador, llegará a la Serie Mundial.

Está claro que la otra llave entre Cerveceros de Milwaukee vs Padres de San Diego cuenta con dos equipos competentes. Sin embargo, no tienen ni la experiencia, ni los peloteros, ni el rodaje que si poseen los otros dos equipos para vencer durante la Serie de Campeonato 2026.

¿Cómo quedó la Serie entre Bravos vs Dodgers en 2026?

En la temporada 2026 de Grandes Ligas se enfrentaron un total de 6 veces. Una serie en casa para cada equipo, con una aplastante y dominante 5-1 a favor de Dodgers de Los Ángeles. Eso sí, hubo espectáculo, cuatro encuentros que se decidieron por una carrera.

Ahora si hablamos del histórico en postemporada, la serie está empatada 12-12. La última vez que se enfrentaron fue en la campaña 2021 con marcador a favor de Bravos 4-2 Dodgers en la Serie de Campeonato; ese año los de Atlanta serían campeones de la Serie Mundial.