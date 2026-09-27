Cien veces indomables: el récord de Los Ángeles que aplastó a la competencia

Los Dodgers de Los Ángeles cerraron la temporada regular reafirmando su estatus como la gran potencia del béisbol al alcanzar la mítica cifra de 100 victorias. Con un triunfo este domingo en San Francisco, la novena californiana completó la barrida y selló un imponente récord general de 100-62. Esta marca no solo demuestra un poderío sostenido, sino que envía un claro mensaje al resto de las Grandes Ligas.

Superando su propia excelencia

El registro centenario de este año representa una evolución impresionante para una organización ya acostumbrada al éxito. Su récord final superó por una amplia brecha de siete juegos la marca obtenida durante la campaña pasada. Cabe destacar que, en esa zafra anterior, el poderoso equipo angelino logró conquistar su segundo título consecutivo de la Serie Mundial.

Amos y señores de la ruta

Gran parte de este abrumador dominio se cimentó lejos del confort de su hogar, demostrando una inmensa capacidad de adaptación. El conjunto californiano culminó la presente campaña con una asombrosa foja de 49-32 jugando en condición de visitante. Este impecable desempeño en estadios ajenos se consolidó de manera indiscutible como el mejor de toda la Major League Baseball.

Un trámite para redondear la cifra

Aunque el foco histórico está en el asombroso récord, la victoria 100 se concretó tras dominar por octava vez seguida a los Gigantes. El triunfo por 5-1 se definió en extrainnings gracias a un doblete de Alex Call y un jonrón del cubano Andy Pages. Además, el pitcheo angelino estuvo pletórico, recetando un total de 16 ponches a la ofensiva local.

Ohtani de vuelta y un rival en crisis

En medio de esta arrolladora temporada colectiva, los angelinos también celebran la reciente reincorporación de Shohei Ohtani a la alineación. Por su parte, el amargo contraste lo vivieron los Gigantes, quienes finalizaron con un decepcionante récord de 65-97. San Francisco sufrió un evidente retroceso bajo el mando del mánager Tony Vitello, reflejado incluso en la caída de su asistencia.