Seattle se queda sin estratega: Dan Wilson confirma su salida del equipo

Los Marineros de Seattle iniciarán una nueva etapa en 2027 con un nuevo estratega al mando. El mánager Dan Wilson comunicó este domingo a sus jugadores y al personal que no regresará para la próxima campaña. La decisión marca el fin de su ciclo en el banquillo tras el amargo trago de no lograr el pase a la postemporada este año.

Un anuncio de vestuario

La sorpresiva noticia fue revelada por fuentes cercanas a Daniel Kramer, reconocido periodista de MLB.com. Aunque la directiva de la franquicia aún no ha emitido un comunicado oficial, la salida de Wilson ya es un hecho. El dirigente aprovechó la jornada dominical para despedirse personalmente de su plantilla y allegados directamente en el clubhouse.

Limpieza en el cuerpo técnico

Esta partida no será el único movimiento importante dentro de la cueva del conjunto naviero para el próximo año. Según los recientes reportes, se espera que otros miembros del cuerpo técnico de Wilson también se desvinculen de la organización. Estos profundos cambios llegan como consecuencia directa del bajón competitivo experimentado durante la reciente campaña regular.

La gerencia mantiene el rumbo

A pesar de la sacudida en el terreno de juego, las oficinas principales no sufrirán alteraciones drásticas en su estructura. Todo apunta a que Jerry Dipoto, presidente de operaciones de béisbol, y el gerente general Justin Hollander conservarán sus puestos. Ambos directivos tendrán ahora la enorme responsabilidad de encontrar al mánager ideal para guiar el nuevo proyecto.

El balance de la era Wilson

La historia de Wilson al frente del equipo comenzó en agosto de 2024, cuando asumió el reto de reemplazar al despedido Scott Servais. Durante su estadía como mandamás, el experimentado técnico de 57 años dejó un récord positivo de 186 victorias y 171 derrotas. Sin embargo, no logró emular el éxito de la campaña anterior, donde habían alcanzado la Serie de Campeonato de la Liga Americana.