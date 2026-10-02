MLB: Yankees anuncian a este ganador del Cy Young para el primer juego de la Serie Divisional

Las Series Divisionales de la Major League Baseball 2026 están a pocas horas de comenzar. En la Liga Americana, uno de los enfrentamientos que mayor interés genera entre los fanáticos es el que protagonizarán los Yankees de Nueva York y los Rays de Tampa Bay.

Los dos equipos que ocuparon los primeros lugares de la División Este de la Liga Americana volverán a verse las caras en la postemporada. Se espera una serie disputada por lo que han mostrado estas dos franquicias un buen nivel a lo largo de la temporada, aunque los neoyorquinos llegan con argumentos importantes para buscar el boleto a la siguiente fase de los playoffs.

Uno de esos argumentos está en su pitcheo abridor. Para el primer juego de la Serie Divisional, los Yankees han decidido entregarle la pelota a Gerrit Cole, uno de los lanzadores de mayor experiencia dentro de su rotación.

Gerrit Cole, el encargado de abrir por los Yankees

El ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2023 vuelve a asumir una responsabilidad de máxima exigencia en octubre. A sus 35 años, el derecho cuenta con una amplia experiencia en postemporada y ha sido una de las principales referencias del cuerpo de lanzadores de los “Bombarderos”.

En los playoffs, el derecho registra un récord de 11 victorias y seis derrotas en 22 apariciones, con 133.1 innings lanzados. Su efectividad es de 2.77, acompañada de 36 boletos y 156 ponches.

Frente a los Rays, además, sus números en postemporada han sido destacados. En cuatro juegos ante Tampa Bay, Cole presenta una marca de tres victorias y ninguna derrota, con 42 ponches y apenas siete boletos otorgados.

Estos antecedentes ayudan a explicar la decisión de Aaron Boone y su cuerpo técnico de confiarle la pelota para el inicio de esta serie. El serpentinero ya conoce la presión que implica lanzar en octubre y tendrá nuevamente la responsabilidad de marcar el camino desde el montículo.

Para los Yankees, comenzar con una actuación sólida de su as puede resultar determinante en una serie que está planteada a cinco juegos para ganar tres. En definitiva, la experiencia de Cole, sus antecedentes en postemporada y sus números frente a Tampa Bay serán algunos de los factores que estarán bajo la lupa cuando se produzca el primer lanzamiento.