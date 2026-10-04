Código de leyenda: Jackson Chourio se une a Correa y Soto en una marca histórica de playoffs

El impacto de Jackson Chourio en los escenarios de máxima presión no deja de asombrar a las Grandes Ligas. El estelar patrullero de los Cerveceros de Milwaukee volvió a ser noticia en la postemporada al ingresar a un selecto club estadístico donde solo habitan auténticas luminarias del béisbol moderno.

Con su constante producción en octubre, el zuliano se convirtió apenas en el tercer pelotero en toda la historia de Las Mayores en acumular 15 o más imparables y al menos 5 cuadrangulares en playoffs teniendo 22 años de edad o menos.

Un trío histórico a temprana edad

El hito coloca al joven marabino codo a codo con figuras consagradas del béisbol caribeño en la historia de la postemporada:

Carlos Correa: 7 jonrones y 28 imparables (entre los 20 y 22 años).

Jackson Chourio: 5 jonrones y 16 imparables (entre los 20 y 22 años). Juan Soto: 5 jonrones y 18 imparables (a los 20 años).

La capacidad de Chourio para responder en los momentos determinantes reafirma su madurez sobre el plato. Alcanzar semejantes registros a tan temprana edad no solo consolida su estatus como el pilar del proyecto de Milwaukee, sino que lo consagra como uno de los bates jóvenes más letales que se hayan visto en las instancias decisivas de las Grandes Ligas.