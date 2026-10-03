Shohei Ohtani genera incertidumbre en los Dodgers por estas molestias

El panorama invernal para los Dodgers de Los Ángeles y su máxima figura, Shohei Ohtani, añade una cuota de incertidumbre. La superestrella japonesa dio a conocer que se someterá a un profundo proceso de diagnóstico médico durante el receso de temporada (offseason) para evaluar el alcance real de las molestias que padece en el brazo y en la rodilla, dejando abierta la posibilidad de requerir una intervención quirúrgica u otros tratamientos especializados.

Tras el desgaste de la campaña, la prioridad del toletero y del cuerpo médico de la organización será identificar con precisión el origen de los males físicos que han venido afectando su rendimiento e itinerario de juego.

En busca de la causa raíz de las molestias

A pesar de su constante impacto en la alineación, el estelar pelotero nipón reconoció con franqueza que aún no existe un diagnóstico definitivo sobre los problemas estructurales en sus extremidades.

"Aún no he podido tener una buena comprensión de la causa raíz de todo esto. Creo que ese proceso de evaluación va a llevarse a cabo durante la temporada baja", declaró Ohtani al abordar su estado físico de cara a los próximos meses.

Plan de acción para el receso invernal

Las dolencias en el brazo y la articulación de la rodilla representan un tema de máxima atención para la franquicia californiana, considerando el contrato histórico y el rol único del jugador como fenómeno bidireccional (two-way player).

Durante el receso invernal, los especialistas de la organización analizarán detalladamente los estudios de imagen para decidir si el camino a seguir será un procedimiento quirúrgico, un programa intensivo de rehabilitación o terapias regenerativas. El objetivo final será garantizar que el astro japonés regrese en plenitud de condiciones físicas para el inicio del Spring Training y la próxima contienda de las Grandes Ligas.