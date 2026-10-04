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MLB: Así salen los Bravos para buscar igualar la serie ante los Dodgers

La novena de Atlanta necesita ganar esta noche para ponerse contra las cuerdas en la Serie Divisional

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Meridiano

Domingo, 04 de octubre de 2026 a las 07:21 pm
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MLB: Así salen los Bravos para buscar igualar la serie ante los Dodgers
FOTO: CORTESÍA

Los Bravos de Atlanta tienen la misión esta noche de emparejar la serie contra los Dodgers de Los Angeles, luego de caer en el primer desafío de la Serie Divisional, y ya tienen listo su lineup para este segundo encuentro, liderado por el venezolano Ronald Acuña Jr.

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El lanzador para este segundo choque será el zurdo Ray Kerr, quien se medirá a Blake Snell en ese duelo de brazos siniestros en el Dodger Stadium.

Este será la alineación de Bravos esta noche:

  1. Drake Baldwin C
  2. Ronald Acuña Jr. (RF)
  3. Matt Olson (1B)
  4. Ozzie Albies (2B)
  5. Michael Harris II (CF)
  6. Mauricio Dubón (SS)
  7. Sean Murphy (DH)
  8. Austin Riley (3B)
  9. Lane Thomas (LF).

Mira el lineup de los Dodgers para este duelo:

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