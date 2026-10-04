Jackson Chourio y William Contreras firman un hito inédito para el béisbol venezolano en la Serie Divisional

La presencia venezolana volvió a dejar una huella imborrable en las etapas decisivas de las Grandes Ligas. En el marco de la Serie Divisional, los toleteros de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio y William Contreras, inscribieron sus nombres en los libros de récords de Las Mayores al convertirse en la primera dupla de criollos en descargar todo su poder y conectar jonrón en un mismo compromiso de Serie Divisional.

El estallido ofensivo de ambos bates no solo impulsó el ataque del conjunto lupuloso, sino que marcó un hito sin precedentes para los peloteros nacidos en Venezuela durante el mes de octubre.

Poder marabino y carabobeño en la misma jornada

El show batazo a batazo inició con el temple y la agresividad en la caja de bateo del joven patrullero Jackson Chourio, quien ratificó su estatus como uno de los bates más temibles de la postemporada al sacar la pelota del parque. Poco después, el receptor y figura consagrada William Contreras emuló a su compatriota con un batazo de vuelta completa que desató la euforia en la cueva salada.

Es la primera vez que dos bateadores nacidos en suelo venezolano se combinan con cuadrangulares en el mismo duelo de una Serie Divisional, superando registros de otras destacadas parejas de criollos en instancias previas de playoffs.

Sello de jerarquía en la alineación de Milwaukee

El aporte de Chourio y Contreras reafirma el peso protagónico que tienen los jugadores venezolanos en la estructura de Milwaukee. La combinación de la juventud arrolladora del jardinero zuliano con la fuerza y experiencia del careta carabobeño coloca a la franquicia en una posición de privilegio, dejando claro que el poder criollo es garantía de espectáculo en el béisbol de la Gran Carpa.