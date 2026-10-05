MLB: ¿Cuántas veces los Bravos han remontado una Serie Divisional ante los Dodgers?

La Serie Divisional de la Liga Nacional entre Atlanta y Los Ángeles no es un enfrentamiento cualquiera. Es la sexta vez que se cruzan en octubre, y la cuarta en los últimos nueve años.

El historial reciente entre Bravos y Dodgers en la postemporada

Desde 1996, cuando Atlanta barrió a Los Ángeles en tres juegos en la primera Serie Divisional que disputaron, el guion ha cambiado. Los Dodgers se han convertido en el muro más alto del beisbol moderno y, en la mayoría de los cruces, han terminado con la última palabra.

En la era reciente, Atlanta solo ha superado a Los Ángeles en una serie eliminatoria: la Serie de Campeonato de 2021, ganada 4-2, con una victoria en el Dodger Stadium que sirvió de antesala al título mundial de los Bravos. Ese es el único momento en que los de Georgia dejaron atrás a los angelinos en una serie de postemporada desde que comenzó esta racha de duelos.

¿Cuántas veces los Bravos han remontado una serie divisional a Los Ángeles?

Aquí está la respuesta directa: ninguna. En las Series Divisionales (al mejor de cinco) que han disputado, los Bravos no le han remontado ninguna a los Dodgers. De hecho, en los tres enfrentamientos de NLDS previos a 2026, Atlanta no cayó en 1996, porque ganó; perdió en 2013 (3-1) y en 2018 (3-1). La única serie que ganaron en esa ronda fue el barrido de 1996, cuando empezaron arriba y nunca estuvieron detrás.

Lo más cerca que estuvieron de dar vuelta un cruce eliminatorio fue en 2021, pero eso ocurrió en la Serie de Campeonato, no en la Divisional.

En 2026, el escenario se repite: Dodgers como cabezas de serie y con ventaja de localía, Bravos buscando romper el maleficio en la ronda divisional. El primer juego ya mostró el tono, con Los Ángeles imponiéndose 5-3 y silenciando un intento de reacción tardía de Atlanta. La estadística es clara: en series al mejor de cinco, quien gana el primer juego se lleva la serie en el 73% de los casos.

Para los Bravos, la tarea es histórica: no solo ganar una serie divisional ante Los Ángeles, sino hacerlo desde una posición de desventaja, algo que aún no han logrado en esta ronda. Para los Dodgers, el objetivo es reafirmar su dominio en una rivalidad que ya define épocas.