MLB: Jackson Chourio firma un final de película y deja a San Diego contra las cuerdas

Los Cerveceros de Milwaukee vencieron 4-3 a los Padres de San Diego este domingo en el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, gracias a un sencillo de Jackson Chourio con las bases llenas y dos outs en la novena entrada. El venezolano conectó ante el cerrador Mason Miller y dejó a Milwaukee a una victoria de la Serie de Campeonato.

Un final de infarto

Los Padres llegaron al noveno inning con ventaja de 3-2 y con Mason Miller encargado de conseguir un salvamento de seis outs. El derecho, uno de los lanzadores más dominantes del beisbol, tuvo a Milwaukee al borde de la derrota, pero perdió el control en el momento decisivo.

Christian Yelich y Sal Frelick recibieron boletos y Gary Sánchez, como bateador emergente, completó la carga de las bases. Con dos outs y dos strikes en contra, Chourio batalló en un turno de seis lanzamientos antes de conectar una línea al centro frente a una recta de 101 mph, que impulsó dos carreras y desató la celebración en el American Family Field.

Chourio había fallado con las bases llenas en el séptimo inning, pero tuvo su revancha en el instante más importante del juego. El jardinero izquierdo se convirtió en el protagonista de una victoria que coloca a los Cerveceros en una posición privilegiada dentro de la postemporada.

Padres en urgencia

San Diego se marcha de Milwaukee con una derrota dolorosa y con una ofensiva que no ha respondido cuando más lo ha necesitado. En los dos primeros juegos, los Padres dejaron 20 corredores en los senderos y apenas produjeron tres hits en 18 turnos con corredores en posición de anotar.

El pitcheo de los Padres cumplió durante gran parte de la noche, pero la falta de producción oportuna volvió a pasar factura. Ty France impulsó dos carreras, sin embargo, el equipo no pudo ampliar la ventaja ni cerrar el partido con Miller en el montículo.

La estadística que preocupa a San Diego

La historia tampoco favorece a los Padres. Bajo el actual formato de Serie Divisional al mejor de cinco, los equipos que han tomado ventaja de 2-0 han ganado la serie en 83 de 93 ocasiones, para un 89%. Cuando esa ventaja se consiguió en casa, como hizo Milwaukee, el registro es de 33 triunfos en 36 series, un 92%.

Petco Park, la última esperanza

La serie se trasladará a San Diego, donde los Padres deberán ganar el martes 6 de octubre a las 9:30 p. m., hora del Este, para mantenerse vivos. El equipo terminó la temporada regular con marca de 51-30 como local y barrieron a los Cachorros en Petco Park durante la Serie de Comodines de la Liga Nacional.