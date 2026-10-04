MLB: Batazo de Ty France y out de Jackson Chourio desata polémica

Las Grandes Ligas suelen regalar momentos insólitos que ponen a prueba los conocimientos más técnicos del reglamento, y una jugada protagonizada por el infielder Ty France y el venezolano Jackson Chourio se convirtió en el centro de atención de los fanáticos y analistas.

La jugada ocurrió durante un encuentro disputado en el American Family Field de Milwaukee, cuando France conectó un batazo sólido que llevaba una trayectoria prometedora, muy similar a la de un cuadrangular pero pegó del techo del estadio.

Sin embargo, en su ascenso, la pelota golpeó la estructura y los cables tensores del techo, cambiando drásticamente su curso original para terminar cayendo en picada directamente hacia el guante de un atento Jackson Chourio, quien completó la atrapada de aire para concretar el out.

¿Qué dicen las reglas de la MLB?

La acción generó confusión inmediata debido a la rareza de ver una pelota impactar contra los elementos aéreos del estadio. No obstante, la marcación de los árbitros y la posterior ratificación se basaron estrictamente en el reglamento oficial de las Grandes Ligas y las reglas locales del parque de los Cerveceros:

Pelota en juego: El reglamento del estadio establece que si una pelota bateada golpea el techo, las cerchas o los cables tensores ubicados por encima de territorio bueno , la bola se mantiene completamente viva. No se declara automáticamente fuera de combate ni cuadrangular.

El mérito defensivo: Al mantenerse en juego, cualquier fildeador tiene el derecho legal de buscar la trayectoria modificada por el rebote. Chourio leyó con gran destreza la caída del esférico y aseguró la pelota en el aire antes de que tocara el césped, lo que decreta de forma automática el out al bateador.

El cuerpo técnico y los umpires recurrieron a la repetición instantánea exclusivamente para corroborar la zona del impacto inicial. Las cámaras confirmaron que el golpe contra la estructura ocurrió en el espacio aéreo de territorio bueno, desestimando cualquier opción de considerarlo un batazo de foul.

Lo que pudo haber sido un batazo de extrabase o el jonrón del triunfo para los Padres, terminó transformándose en una de las jugadas más atípicas de la postemporada. Este domingo se volverán a ver las caras a las 4:00 pm para el segundo juego de la Serie Divisional de la Nacional.