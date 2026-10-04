MLB: ¡Madre mía! Jackson Chourio pasa a liderar esta estadística con su vuelacercas ante Padres

Lo que es capaz de hacer Jackson Chourio en postemporada está bien ratificado y este sábado dio otra muestra de ello con su grandioso poder para conectar la pelota, que lo llevó a liderar una estadística en lo que va de playoffs.

La novena de los Cerveceros de Milwaukee está venciendo parcialmente 3 carreras por 2 a los Padres de San Diego, en el primer duelo de la Serie Divisional, y "Show-río" se encargó de iniciar la remontada.

Jackson Chourio conecta dantesco cuadrangular

Con su equipo perdiendo 0-2 en el tercer capítulo, el jardinero venezolano le hizo swing al primer lanzamiento de Robbie Ray, un slider que se quedó en la zona de poder, y la mandó a volar a 420 pies de distancia entre los jardines central e izquierdo, con un compañero en circulación para empatar las acciones.

Sin embargo, lo impresionante de esa conexión no fue la distancia que recorrió, sino la velocidad de salida de 113.3 que tuvo, convirtiéndose en el batazo que pasó a liderar las conexiones más rápidas de estos playoffs, pasando por encima de los 112.2 de Munetaka Murakami en su jonrón un poco más temprano que recorrió hasta 440 pies.

Con tan solo 22 años, el zuliano es un jugador bastante determinante en este tipo de instancias, tras exhibir un promedio de bateo de .333, con cinco batazos de vuelta completas y 13 rayitas remolcadas, en cuanto a sus registros de por vida en postemporada se refiere.