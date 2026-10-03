¡Llegó la hora! Caminero asume el protagonismo de Tampa Bay en los playoffs

Junior Caminero ya no llega a los playoffs como aquel joven que busca ganarse un lugar en las Grandes Ligas. A sus 23 años, el dominicano se consolida como una de las piezas principales de los Rays de Tampa Bay y afronta una nueva postemporada con mayor responsabilidad.

El antesalista muestra una clara evolución respecto a la campaña anterior, especialmente en su disciplina en el plato. Reduce su porcentaje de ponches y aumenta de forma considerable sus bases por bolas, aspectos que impulsan sus números.

Caminero registra un porcentaje de embasado de .360, un OPS de .885 y un OPS+ de 144, cifras que reflejan su crecimiento dentro de la ofensiva de Tampa Bay. Además, sus 5.7 de bWAR y 5.3 de fWAR representan las mejores cifras del conjunto durante la temporada, una muestra del peso que adquiere dentro del roster.

“Llegó la hora”

Ahora el dominicano afronta un nuevo desafío. Tampa Bay se mide con los Yankees en la Serie Divisional de la Liga Americana y Caminero llega al compromiso con la confianza que le otorga su crecimiento en las Grandes Ligas.

El escenario tampoco es completamente nuevo para él. Esta es su segunda experiencia en los playoffs, aunque su participación en 2023 se limita a dos turnos al bate ante los Rangers de Texas.

Esta vez, su papel es muy distinto.

“Bien, tremendo. Llegó la hora, llegó el momento. Se trata de poder montar un espectáculo aquí con el equipo y tratar de ayudar a ganar lo más que se pueda”, destaca Caminero a MLB.com

El tercera base deja claro que la presión no cambia su manera de afrontar el juego y encuentra similitudes entre las diferentes experiencias que acumula en escenarios de alta exigencia.

La experiencia que suma

Caminero también cuenta con recorrido en la pelota invernal dominicana y en el Clásico Mundial de Béisbol, dos escenarios que le permiten sumar experiencia antes de afrontar una nueva batalla en las Grandes Ligas.

Con los Leones del Escogido protagoniza uno de los momentos más recordados de la temporada 2024-25 de la LIDOM, cuando conecta el cuadrangular decisivo en el séptimo juego de la final ante los Tigres del Licey.

También destaca con República Dominicana en el Clásico Mundial, torneo en el que registra tres jonrones, promedio de .350 y un OPS de 1.259 en seis compromisos. Para Caminero, cada escenario tiene sus particularidades, pero la esencia del juego permanece.

“Puede ayudar un poquito jugar allá en Dominicana. Es diferente también jugar en el Clásico Mundial, que es también otro escenario diferente. Ahora aquí con el equipo (de los Rays), es otro escenario diferente. Pero es el mismo juego. Nada cambia”, destaca.

Cash pone su confianza en él

La confianza en Caminero también existe dentro del clubhouse de Tampa Bay. Kevin Cash, manager de los Rays, reconoce el crecimiento del dominicano y espera que responda de la misma manera ante la exigencia de la postemporada.

“Junior es un jugador especial, un compañero especial. Ha sido increíble y esperaría eso ahora, tal como ha hecho en cada parada en su carrera, sea jugar en la pelota invernal o ahora. Va a estar bien emocionado, motivado”, señala Cash.

El estratega sabe que cuenta con una pieza que ya muestra características de líder dentro del conjunto y que ahora tiene la oportunidad de demostrarlo en el escenario más importante de la temporada.

Caminero, por su parte, no se esconde ante el reto. Llega a estos playoffs con más experiencia, mejores números y un papel mucho más importante dentro de Tampa Bay.