El historial de Brayan Rocchio ante los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas

Desde su llegada a las Grandes Ligas con los Guardianes de Cleveland, el campocorto venezolano Brayan Rocchio ha mantenido una presencia constante en los duelos divisionales de la Central de la Liga Americana. Frente a uno de sus rivales más recurrentes, los Medias Blancas de Chicago, el toletero criollo guarda un historial de rendimiento que refleja los matices de su desarrollo ofensivo en Las Mayores.

Rendimiento colectivo y producción al bate

En un total de 43 enfrentamientos de por vida ante la escuadra patiblanca, Rocchio registra los siguientes números ofensivos:

Promedio de bateo (AVG): .204

.204 Imparables: 29

Cuadrangulares: 2

Carreras impulsadas (CI): 11

Carreras anotadas: 10

Contexto divisional y evolución

Al compartir la misma división, la relación de Rocchio frente al pitcheo de Chicago ha sido un barómetro clave en sus primeras campañas. Su debut en Las Mayores ocurrió precisamente ante los Medias Blancas el 16 de mayo de 2023, encuentro en el que conectó el primer imparable de su carrera en su primer turno al bate.

A pesar de registrar un promedio que ronda la barrera de los .200 ante el pitcheo patiblanco, el infielder caraqueño ha sabido aportar con contactos oportunos, extrabases y solvencia defensiva en las paradas cortas, consolidándose como una pieza habitual en el esquema de los Guardianes durante los enfrentamientos directos de la División Central.

Line up para el primer juego de la ALSD