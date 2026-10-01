LVBP: Tigres suma a su pretemporada a un campeón del Clásico Mundial de Beisbol

Los Tigres de Aragua continúan enfocados en su preparación para la temporada 2026-2027 de la LVBP. El equipo volvió a trabajar este jueves en el José Pérez Colmenares de Maracay, con varias incorporaciones que aumentaron la actividad sobre el terreno.

Un campeón del Clásico ya está con los Tigres

Entre las novedades estuvo Carlos Guzmán, quien viene de proclamarse campeón con Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol y ya se incorporó a los felinos para ponerse a tono de cara al inicio de la campaña.

“Estar en el Clásico Mundial fue una gran experiencia. El convivir con todos esos peloteros, que son unas estrellas, fue todo un sueño ya que desde pequeño uno quiere representar a Venezuela”, comentó el relevista en nota de prensa.

Guzmán trabajó este año durante 57.2 entradas entre Doble-A y Triple-A de los Mets de Nueva York, con 74 ponches y efectividad de 4.06. En el Clásico Mundial lanzó 0.2 innings, mientras que en la pasada temporada con Aragua dejó una impresionante efectividad de 0.73 en 24.2 episodios.

El derecho aseguró que su experiencia con la selección venezolana le dejó importantes aprendizajes y ahora llega a los Tigres con una meta definida.

“Aprendí mucho de estar con todas esas estrellas del país. Vengo con una vibra positiva de tener el triunfo este año. Estoy muy contento de poder estar aquí desde temprano, gracias a Dios estoy sano y vengo a dar todo de una vez porque tenemos una meta bien clara que es conseguir el título aquí”, afirmó.

Además de Guzmán, se sumaron a los trabajos los lanzadores Deolis Guerra, Edwar Colina y Jonathan Vargas, así como el infielder Keyber Rodríguez.

Por segundo día consecutivo, los Tigres realizaron una sesión de Live BP, con 11 lanzadores subiendo al montículo. Guillermo Moscoso, coach de pitcheo del club, destacó el rendimiento mostrado por los brazos durante la actividad: “Nuevamente los muchachos se vieron muy bien con buena velocidad en sus envíos. Me han impresionado mucho los jóvenes, han lucido muy bien”.

Los Tigres mantienen así su preparación mientras continúan incorporando piezas y ajustando todos los detalles antes del comienzo de una nueva temporada de la LVBP.