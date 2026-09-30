Continúa el armado bengalí: Tigres de Aragua suma cinco piezas a su pretemporada

La pretemporada de los Tigres de Aragua sigue tomando fuerza y sumando efectivos en el Estadio José Pérez Colmenares. La gerencia y el cuerpo técnico bengalí recibieron este miércoles un contingente de cinco nuevos peloteros que se incorporaron formalmente a las jornadas de entrenamiento, enfocados en afinar detalles para el arranque de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El grupo de adiciones está encabezado por un nutrido cuerpo de pitcheo de cuatro brazos, además de un jugador de posición para profundizar la rotación y el relevo de la divisa aragüeña.

Refuerzos desde el montículo y profundidad en el cuadro

Entre los lanzadores que dijeron presente destaca la figura del veterano diestro Deolis Guerra, cuya experiencia tanto en las Grandes Ligas como en el circuito local promete brindar solidez y liderazgo al bullpen bengalí. Junto a él, se sumaron a la preparación los derechos Carlos Guzmán y Edwar Colina, este último conocido por su potente velocidad, además del zurdo Jonathan Vargas, quien aportará balance y versatilidad frente a la toletería siniestra de la liga.

Por su parte, el cuadro interior del conjunto felino también recibió un importante respaldo con la llegada del infielder Keybert Rodríguez, quien se puso de inmediato a las órdenes del cuerpo técnico para trabajar en las jugadas de rutina defensiva y el acondicionamiento físico.

Con la llegada de este quinteto de peloteros, la escuadra de Aragua intensifica su plan de preparación, bullpen para los escopeteros y trabajo táctico colectivo, asegurando profundidad y competencia interna desde los primeros días de práctica.