LVBP: Águilas de Zulia recibe a prospecto de Pittsburgh Pirates durante día 3 de Pretemporada

Las Águilas del Zulia continúan avanzando en su preparación para la temporada 2026-27 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y, durante su tercer día de pretemporada, recibieron al infielder Keiner Delgado, una de las nuevas piezas de la organización para la venidera edición.

El pelotero se incorporó al conjunto rapaz después de ser adquirido desde los Leones del Caracas en el movimiento que llevó al jardinero grandeliga Kenedy Corona a la capital, a finales de julio.

Delgado, de 22 años, es un jugador nacido en Guarenas, Venezuela, que se desempeña principalmente como segunda base y batea a la derecha. Actualmente pertenece a la organización de los Piratas de Pittsburgh y durante 2026 ha dividido su actuación entre Doble A y Triple A, destacando por su combinación de poder y velocidad.

Keiner Delgado se une a las Águilas

En las ligas menores de esta temporada, el infielder acumula 110 imparables, 12 jonrones, 61 carreras impulsadas y 30 bases robadas en 447 turnos, con promedio de .246 y OPS de .721. Además, la organización zuliana destacó recientemente su producción con Altoona, donde conectó nueve hits, incluido un cuadrangular, produjo cuatro carreras y se robó cuatro almohadillas en una semana.

Con su incorporación a los entrenamientos, Delgado tendrá la oportunidad de comenzar a familiarizarse con su nueva organización y buscar un espacio dentro del roster de las Águilas. Su juventud, capacidad para defender el cuadro interior y aporte de velocidad lo convierten en una pieza de proyección para el conjunto zuliano de cara a la próxima campaña.