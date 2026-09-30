LVBP: Magallanes cuenta con este novato de oro para la temporada 2026-27

Navegantes del Magallanes ya cuenta con su novato de oro para la temporada 2026-27 en Venezuela. La LVBP se ha caracteriza por darle oportunidad a los jóvenes para ir desarrollando su juego. Sin embargo, este jugador a pesar de su alta experiencia debutará en el campeonato.

Thairo Estrada ya forma parte de los entrenamientos del Magallanes de cara a la campaña 2026-27. El jugador de 30 años viene de una gran campaña en México con números impresionantes. De hecho, quiere aprovechar su experiencia para debutar en el beisbol venezolano.

Estrada viene de jugar en la Liga Mexicana de Beisbol con Saraperos de Saltillo registrando actuaciones espectaculares: 50 juegos, 188 turnos, 23 anotadas, 66 hits, 7 dobles, 6 jonrones, 30 impulsadas, 1 base robadas, 37 ponches, .351 PRO, .383 OBP, .484 SLG, .876 OPS.

Thairo cuenta con esa experiencia previa, además de haber disputado siete campañas en Grandes Ligas: Yankees, Gigantes y Rockies, ahora tendrá su esperado y añorado debut en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional de la mano de Navegantes del Magallanes.

Thairo Estrada una promesa irregular en Grandes Ligas

Thairo Estrada llegó a Grandes Ligas bajo el equipo de Yankees de Nueva York. Un pelotero con un talento importante para alcanzar un nivel élite en la liga. Sin embargo, no recibió en ningún momento el tiempo de juego que necesitaba para seguir creciendo.

Tras debutar en Las Mayores con Yankees fue traspasado a Gigantes de San Francisco en 2021, equipo donde jugó más, pero no logró consolidarse para ser un inamovible en el lineup. En 2025 pasó a Rockies de Colorado pero tampoco alcanzó logró permanecer en el equipo.

Ante tal situación, decidió jugar en México en 2026 y le fue realmente bien con buenos números y un desempeño importante. Hoy está con Navegantes del Magallanes en un debut esperado; un pelotero con un talento importante para producir y una defensa subestimada, con más nivel de lo que se cree.