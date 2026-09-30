LVBP: Henry Blanco enciende la ilusión en la isla: "Seremos los campeones de esta temporada"

La ilusión por una nueva temporada de la LVBP ya se siente en la isla. El manager Henry Blanco afronta su regreso al banquillo de los Bravos de Margarita con la convicción de que el trabajo colectivo y el compromiso con la afición serán determinantes para alcanzar el objetivo que persigue la organización.

El conjunto insular inició este martes 29 de septiembre sus entrenamientos de pretemporada, dando el primer paso en su preparación para la campaña 2026-2027.

Henry apunta directamente al campeonato

En declaraciones ofrecidas al circuito radial Éxitos 99.7, el estratega resaltó el significado de representar a la franquicia en la isla y la responsabilidad que existe ante sus seguidores.

“Sabemos lo que significa estar aquí en la isla. Nosotros respetamos la isla, a nuestra fanaticada, nos respetamos a nosotros mismos (...) Todo suma para buscar ese título que tanto anhelamos”, expresó.

El manager también habló sobre la importancia de acompañar a sus jugadores durante una temporada que inevitablemente tendrá momentos complicados. Su experiencia, explicó, será una herramienta para ayudarlos a mantener la confianza cuando los resultados no acompañen.

“La temporada es de altas y bajas, donde ya uno tiene experiencia y está preparado para ayudar a los muchachos, porque todos pasamos por ese momento donde se pierde la confianza, y nosotros tenemos que estar capacitados para estar ahí y ayudarlos en lo que más necesiten”, señaló.

Henry Blanco cerró sus declaraciones con un mensaje que refleja la ambición con la que Bravos encara la nueva campaña y que ya empieza a ilusionar a la afición margariteña: “Si Dios y la Virgen del Valle nos siguen acompañando, seremos los campeones de esta temporada”.

Los Bravos de Margarita tendrán su juego inaugural el próximo 14 de octubre, cuando visiten a los Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.