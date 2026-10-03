MLB: Tarik Skubal activa el modo playoffs y domina a placer a los Bravos de Acuña

Tarik Skubal es uno de los lanzadores desde hace cuatro temporadas en las Grandes Ligas. Sin embargo, cuando llega a postemporada, activa el "modo plus" y este sábado lo volvió a demostrar en el primer choque de la Serie Divisional en la Liga Nacional.

Los Dodgers de Los Angeles están venciendo 5 carreras por 3 a los Bravos de Atlanta de Ronald Acuña, guiados justamente por el lanzador zurdo que tuvo su primera apertura en este tipo de instancias con el uniforme de la novena californiana.

Tarik Skubal logra maniatar a los bates de Atlanta

El doble ganador del Cy Young dominó a placer a los bateadores rivales durante seis episodios completos, en los que apenas recibió una rayita producto de un cuadrangular solitario de Sean Murphy en la sexta entrada.

Aparte del vuelacercas, Skubal aceptó solamente un sencillo, ponchó a siete oponentes y regaló un par de boletos; en total consumió 94 lanzamientos en esta primera salida de playoffs en el 2026 para dejar una efectividad de 1.50 y un whip 0.67.

Números de por vida de Tarik Skubal en playoffs

Esta apertura significó la séptima de Tarik en postemporada de por vida y en todas ha lucido realmente indescifrable, y eso se refleja con sus estadísticas de por vida en este tipo de instancias decisivas.

El zurdo exhibe un balance positivo de 2-1, además de un ínfimo porcentaje de carreras limpias de 1.97, con un whip de 0.72 y hasta 63 abanicados en 45.2 episodios de labor; números legendarios, hasta el momento.