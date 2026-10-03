MLB: Medias Rojas seguirán contando con su cerrador para el 2027

Aroldis Chapman seguirá siendo el cerrador de los Medias Rojas de Boston en 2027. El zurdo cubano superó su examen médico y activó oficialmente una opción de 13 millones de dólares para la próxima temporada, según reportó el periodista Francys Romero.

Chapman asegura su regreso a Boston

La opción contractual de Chapman quedó sellada tras aprobar el examen físico de fin de temporada, el último requisito pendiente para que el acuerdo entrara en vigencia. De esta manera, el veterano relevista permanecerá con los Medias Rojas en la campaña 2027, cuando tendrá 39 años.

El pacto incluía una cláusula de activación automática que exigía que Chapman lanzara al menos 40 entradas durante la temporada 2026. Ese umbral quedó superado el 15 de agosto, cuando el cubano completó una novena entrada sin carreras en una victoria de Boston sobre Pittsburgh.

La opción garantiza un salario base de 13 millones de dólares. De no haberse activado, Chapman habría tenido derecho a una compensación por compra de 300.000 dólares.

Incentivos pueden elevar su salario

La cifra final de su salario todavía puede aumentar. Chapman tiene escaladores económicos vinculados a su posición en la votación del Premio al Relevista del Año de 2026, con bonos que van desde 100.000 hasta 1 millón de dólares.

Estos incentivos dependerán del lugar que ocupe el cubano en las votaciones correspondientes. Aunque el monto adicional no está definido, la posibilidad de recibir hasta un millón de dólares extra convierte la temporada de Chapman en un asunto relevante tanto para el jugador como para la planificación financiera de los Medias Rojas.

Un cerrador de élite a los 38 años

Chapman llega a 2027 con números contundentes en las últimas dos campañas. Entre 2025 y 2026, el zurdo registró una efectividad de 1.51 en 113 entradas lanzadas, una marca que confirma su vigencia como una de las piezas más dominantes del bullpen de Boston.

Boston apuesta por estabilidad

La decisión de mantener a Chapman responde a una necesidad clara: conservar solidez en la novena entrada. Para un equipo con aspiraciones de competir en la División Este de la Liga Americana, contar con un cerrador probado reduce la incertidumbre en los juegos ajustados.

La continuidad de Chapman también le da a la gerencia de Boston un punto fijo para estructurar el resto del bullpen. Con el cubano como stopper, los Medias Rojas podrán definir con mayor claridad los roles de sus preparadores y relevistas intermedios de cara a la próxima temporada.