MLB: Alineaciones para el Juego 1 entre Bravos y Dodgers

Bravos y Dodgers definieron sus alineaciones para el Juego 1 de la Serie de División de la Liga Nacional, un duelo de postemporada que reúne a dos de los equipos más profundos del beisbol en el Dodger Stadium. Los angelinos sorprendieron al anunciar a Tarik Skubal como abridor, mientras Atlanta utilizará al zurdo Dylan Dodd como “opener”.

Alineaciones confirmadas

Bravos de Atlanta

Drake Baldwin DH

Ronald Acuña Jr. RF

Ozzie Albies 2B

Matt Olson 1B

Michael Harris II CF

Mauricio Dubón LF

Austin Riley 3B

Sean Murphy C

Ha-Seong Kim SS

Dodgers de Los Ángeles

Mookie Betts SS

Shohei Ohtani DH

Will Smith C

Freddie Freeman 1B

Teoscar Hernández LF

Kyle Tucker RF

Andy Pages CF

Max Muncy 3B

Tommy Edman 2B

El plan de los Dodgers

La decisión de Dave Roberts de iniciar con Skubal, en lugar de Yoshinobu Yamamoto, marca la pauta de una serie que promete intensidad desde la primera entrada. El zurdo llega con marca de 12-7, efectividad de 2.72 y 186 ponches en la temporada, según los datos previos al encuentro.

Con Dodd como abridor zurdo de Atlanta, Los Ángeles ajustó su orden ofensivo y colocó a Mookie Betts en la parte alta, mientras Ohtani aparece como designado. Esa alternancia en el primer turno había sido una de las estrategias del mánager durante la recta final de la campaña.

Reto para la ofensiva de Atlanta

Los Bravos enfrentarán nuevamente a un lanzador zurdo de alto nivel tras haber visto a Jesús Luzardo y Cristopher Sánchez en la ronda de comodines. Drake Baldwin, Matt Olson y Michael Harris II serán piezas centrales para descifrar a Skubal.

Un duelo con historia

La última vez que Bravos y Dodgers se cruzaron en postemporada, Atlanta eliminó a Los Ángeles en la Serie de Campeonato de 2021 y luego conquistó la Serie Mundial. Cinco años después, ambos conjuntos vuelven a medirse con aspiraciones de llegar a la final.