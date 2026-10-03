MLB: Ronald Acuña Jr. busca cambiar su historia ante los Dodgers por estos números

El venezolano Ronald Acuña Jr. volverá a tener frente a frente a uno de sus rivales más conocidos en la Major League Baseball. Este sábado 3 de octubre arrancan las Series Divisionales de la MLB 2026 y los Bravos de Atlanta se medirán con los Dodgers de Los Ángeles en una de las series que mayor atención genera en esta postemporada.

Para Acuña Jr., el duelo tendrá un significado especial. El jardinero criollo ya sabe lo que representa enfrentarse al conjunto californiano durante la temporada regular como en los playoffs. Ahora, con 28 años y nuevamente como la principal figura de Atlanta, tendrá otra oportunidad para cambiar la historia de sus enfrentamientos ante los Dodgers.

Ronald Acuña Jr. vs. Dodgers - MLB

Los números de Ronald Acuña Jr. ante los Dodgers durante la temporada regular muestran una producción ofensiva que está por debajo de sus registros habituales y que puede generar cierta preocupación. En 27 partidos disputados contra Los Ángeles, el venezolano acumula 21 imparables, seis jonrones, 12 carreras impulsadas y 14 anotadas, con un promedio de bateo de .206.

La historia tampoco ha sido sencilla cuando ambas franquicias se han encontrado en la postemporada. El ganador del MVP en 2023 ha enfrentado a los Dodgers en 11 encuentros de playoffs a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas. En esos compromisos registra siete hits, cinco carreras impulsadas y siete anotadas, además de un promedio ofensivo de .175.

Estos antecedentes ubican al venezolano ante un nuevo desafío en una serie que puede ser determinante para las aspiraciones del conjunto de Georgia en su búsqueda de llegar a una nueva Serie Mundial. Su capacidad para producir en momentos importantes será uno de los focos de atención en cada uno de sus turnos.

Más allá de las estadísticas individuales, los Bravos de Atlanta necesitarán que sus principales bateadores respondan ante un rival acostumbrado a disputar escenarios de alta presión.

En definitiva, el enfrentamiento también representa una nueva página en la historia entre Ronald Acuña Jr. y los Dodgers. El venezolano tendrá un máximo de cinco juegos, para intentar modificar unos números ante los actuales campeones de la Gran Carpa.