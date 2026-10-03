MLB: ¿Se despide? Luis Arráez le dedica este mensaje a la gente de los Phillies

Luis Arráez se vio involucrado en un nuevo cambio en medio de esta temporada 2026 que lo llevó a los Phillies de Philadelphia y, después de unos meses de vivir una gran experiencia, el infielder venezolano le dejó un lindo mensaje a todas las personas relacionadas con esta organización.

Desde su llegada, la "Regadera" respondió con el madero y eso lo llevó a ganarse rápidamente el cariño de la afición, además del respeto de sus nuevos compañeros.

Luis Arráez le dedica este mensaje a Philadelphia

El oriundo de San Felipe no sabe qué le deparará el futuro y, por ende, no sabe si continuará en esta franquicia, que fue eliminada este jueves en el Wild Card, en 2027. Por lo tanto, expresó su agradecimiento.

"Cuando me cambiaron a los Phillies a mitad de temporada, no sabía qué esperar. Pero desde el primer día, ustedes me recibieron con los brazos abiertos y me hicieron sentir como en casa. Jugar en Citizens Bank Park, frente a ese mar de rojo y sentir su energía, es algo que nunca olvidaré", comenzó su texto el criollo.

A eso añadió su frustración por no poder ayudar a sus compañeros en la Serie de Comodín, debido a que se lesionó en la última semana de la ronda regular y aún está en proceso de rehabilitación. "Tenía tantas ganas de terminar la temporada en el terreno junto a mis compañeros. Ver los playoffs desde el banco por una lesión fue muy difícil, porque no había nada que quisiera más que estar ahí luchando junto a ellos".

Para concluir, Arráez se acordó de la afición que siempre le apoyó siendo un Philly: "Gracias, Phillies fans, por todo el apoyo y por hacer que mi tiempo en Philadelphia fuera tan especial".

El venezolano concluyó la campaña con un promedio de .310, segundo mejor average de la Nacional, entre su paso por los Gigantes y, posteriormente, por Philadephia.