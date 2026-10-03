MLB: Munetaka Murakami adelantó a los Medias Blancas con este tablazo

El beisbol de octubre perdona la lentitud del inicio, pero jamás la ausencia de poder en los momentos cumbre. Munetaka Murakami entendió esa máxima justo a tiempo. En la cuarta entrada del primer choque de la Serie Divisional de la Liga Americana, el toletero japonés sacudió el estadio en Cleveland al conectar un batazo descomunal de dos carreras que rompió el cero y puso en ventaja a los Medias Blancas de Chicago 2-0 ante los Guardianes de Cleveland.

Vargas inició el cuarto episodio embasándose y Murakami aprovechó la oportunidad frente al zurdo Parker Messick, quien intentó atacarlo con un sinker de 93,4 millas por hora.

El jonrón de Murakami registró una velocidad de salida de 112.2 millas por hora, un ángulo de despegue de 31 grados y una distancia proyectada de 440 pies, siendo su primer estacazo en postemporada.

Vargas y Murakami responden

La reacción de ambos jugadores fue inmediata. Tras cuatro innings, Vargas y Murakami se combinaron de 3-3, con un jonrón, dos carreras impulsadas, dos anotadas y un boleto, una respuesta contundente después de las dificultades ofensivas mostradas ante Houston.

Vargas, ubicado como tercer bate y antesala, había sido señalado como una pieza determinante para el ataque de Chicago frente a pitcheo zurdo. Murakami, cuarto en el orden y primera base, ofreció la rúbrica perfecta a esa apuesta del cuerpo técnico.

Chicago golpea primero

Los Medias Blancas llegaron a la Serie Divisional luego de superar a los Astros en la ronda de Wild Card y ahora enfrentan a los Guardianes en un duelo directo entre rivales de la División Central de la Liga Americana. Cleveland terminó la campaña regular con 85 victorias, una más que Chicago, que cerró con marca de 84-78.