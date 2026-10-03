MLB: Aaron Judge queda fuera del roster de los Yankees para la Serie Divisional

Las Series Divisionales de la Major League Baseball 2026 comienzan este fin de semana y en Nueva York ya se resolvió la incógnita sobre el tema principal: Aaron Judge. La organización de los Yankees tendrá que afrontar esta fase de la postemporada de la Liga Americana sin una de sus principales figuras.

El capitán del conjunto neoyorquino no fue incluido en el roster de 26 jugadores para la ALDS contra los Rays de Tampa Bay, que inicia este sábado 3 de octubre, luego de no avanzar lo suficiente en su recuperación de una lesión en la pantorrilla derecha.

La noticia representa un nuevo golpe para el estelar pelotero, quien tampoco pudo formar parte del roster durante la Serie de Comodines frente a los Medias Rojas de Boston.

Aaron Judge - Yankees - MLB

Si bien es cierto que el jardinero de 35 años había trabajado intensamente durante los últimos días con la intención de regresar a tiempo para la siguiente ronda, finalmente los Yankees decidieron no incluirlo en el roster al considerar que todavía no estaba listo para volver a la acción.

El jardinero sufrió la lesión el pasado 16 de septiembre y posteriormente fue colocado en la lista de lesionados. De acuerdo con los reportes sobre su estado físico, se trata de una distensión moderada del sóleo de la pantorrilla derecha, una dolencia que requiere un proceso de recuperación cuidadoso y que puede tardar varias semanas.

Durante los últimos días, Judge dio pasos importantes en su intento por regresar. Participó en prácticas de bateo en vivo y continuó trabajando físicamente con el equipo y el grupo médico. Sin embargo, uno de los aspectos que todavía generaba dudas era su capacidad para correr las bases, un elemento clave para determinar si estaba listo para competir en una serie de playoffs de tanta exigencia.

La situación, no obstante, podría cambiar más adelante en octubre si la recuperación del estelar bateador continúa avanzando y los Bombarderos logran superar esta fase ante los Rays.

Finalmente, para los Yankees de Nueva York, su ausencia supone tener que afrontar la serie sin uno de los nombres más importantes de su alineación. Esto ya ha sucedido durante buena parte de la campaña regular debido a la lesión que lo mantuvo fuera por más de tres meses.