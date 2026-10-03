MLB: Medias Blancas silencian a los Guardianes y toman ventaja en la Serie Divisional

Chicago abrió con autoridad la Serie Divisional de la Liga Americana al vencer 3-0 a Cleveland en el Progressive Field. Cinco lanzadores de los Medias Blancas combinaron una blanqueada de tres hits, y el cierre recayó en Grant Taylor, quien trabajó los últimos cuatro innings con 42 envíos y 34 strikes para sellar el éxito.

Un jonrón de Murakami marcó la diferencia

El momento clave llegó en la cuarta entrada. Tras un sencillo de Miguel Vargas, Munetaka Murakami conectó un cuadrangular de dos carreras de 440 pies ante el novato Parker Messick. Fue el primer jonrón de Murakami en la postemporada y el cuarto de un rookie de los Medias Blancas en esa instancia, uniéndose a nombres como Gavin Sheets (2021), Luis Robert Jr. (2020) y Tadahito Iguchi (2005).

En la séptima, Colson Montgomery amplió la cuenta con un doble impulsor al jardín izquierdo, lejos del shift, para poner el 3-0 definitivo.

Dominio total desde la lomita

La ofensiva de los Guardianes, que había llegado caliente a octubre, regresó a viejos vicios: solo tres hits, 12 ponches y dos oportunidades con las bases llenas sin anotar. Chicago, en cambio, convirtió el juego en un desfile de su bullpen, con Taylor como figura al cerrar con firmeza los últimos cuatro capítulos.

¿Qué dice la historia cuando se gana el Juego 1?

Los Medias Blancas rompieron una sequía: es su primera victoria en un Juego 1 de Serie Divisional desde 2021. En la era moderna de los playoffs, ganar el primer encuentro de una serie al mejor de cinco suele ser un indicador potente; históricamente, los equipos que se llevan el Juego 1 avanzan a la siguiente ronda en una mayoría significativa de los casos, aunque cada serie tiene sus matices y Cleveland aún tiene margen para reaccionar en casa.

En la historia de la franquicia, los Medias Blancas han salido victoriosos en el juego inaugural de una Serie Divisional en tres ocasiones previas (2000, 2005 y 2021). En la emblemática campaña de 2005, tras ganar el primer duelo, el equipo no solo superó la ronda divisional sino que terminó coronándose campeón de la Serie Mundial. En las otras dos oportunidades (2000 y 2021), la escuadra no logró concretar el avance tras ceder en los encuentros posteriores.