MLB: William Contreras y Jackson Chourio, ante un gran reto contra los Padres

Este sábado 3 de octubre comienzan las Series Divisionales de las Grandes Ligas 2026 y los Milwaukee Brewers tendrán una prueba relevante frente a los Padres de San Diego en el terreno de juego. La serie también marcará un escenario inédito para dos de sus principales figuras venezolanas.

Se trata de William Contreras y Jackson Chouri. Ambos criollos ya conocen lo que significa enfrentar al conjunto a sus rivales de turno durante la temporada regular. Sin embargo, esta será la primera vez que ambos se midan con San Diego en una instancia de postemporada, por lo que tendrán una nueva oportunidad para cambiar sus números ante esta franquicia de MLB.

William Contreras y Jackson Chourio vs. Padres de San Diego

Contreras, receptor venezolano de 28 años, ha disputado 27 encuentros frente a los Padres a lo largo de su carrera. En esos compromisos suma 16 imparables, dos cuadrangulares, nueve carreras impulsadas y 12 anotadas, aunque presenta un promedio ofensivo de .172.

Para Jackson Chourio, el historial ante San Diego también representa un desafío. El joven jardinero de 22 años acumula 19 partidos frente a los Padres, con 12 hits, cinco carreras anotadas y tres impulsadas. Su promedio de bateo en estos enfrentamientos es de .176.

Los números dejan claro que ninguno de los dos venezolanos ha encontrado hasta ahora su mejor versión ofensiva cuando le ha tocado enfrentar al conjunto de San Diego. No obstante, la postemporada abre un escenario completamente diferente y les permitirá comenzar una nueva historia.

Contreras aporta experiencia detrás del plato y en la alineación, mientras que Chourio representa una de las piezas jóvenes con mayor capacidad para generar impacto. Ahora ambos tendrán la responsabilidad de responder en un momento de máxima exigencia. Más allá de mejorar sus estadísticas individuales, su producción ofensiva puede convertirse en un factor importante para las aspiraciones de los Brewers.

Finalmente, el escenario está listo y ahora serán los venezolanos William Contreras y Jackson Chourio quienes tengan la última palabra desde la caja de bateo en esta serie de postemporada.