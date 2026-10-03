LVBP: Importado de Leones del Caracas se queda sin palabras por el Estadio Monumental

La nueva temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional comienza a generar expectativas a pocos días de su inicio y, para algunos de los jugadores extranjeros que llegan al país, también representa la oportunidad de conocer escenarios completamente distintos a los que están acostumbrados a lo largo de sus respectivas carreras.

Ese fue el caso de Nic Swanson, lanzador estadounidense de los Leones del Caracas. El importado del conjunto capitalino tuvo la oportunidad de pisar por primera vez el Estadio Monumental Simón Bolívar, una experiencia que no pasó desapercibida para el pitcher y rápidamente ha dado de que hablar entre los fanáticos.

Leones del Caracas - LVBP - importado

Swanson no escondió su emoción al encontrarse con uno de los escenarios más importantes y el más moderno de la LVBP. Para el estadounidense, jugar en un estadio de semejantes dimensiones espera que sea una experiencia que cualquier pelotero espera vivir durante su carrera.

“Jugar en un escenario de este nivel, ante tanta gente, es algo para lo que te preparas toda la vida”, expresó el lanzador al grupo de prensa de Leones.

Las palabras del nuevo integrante de los Leones del Caracas reflejan también una de las particularidades que hacen atractiva a la LVBP para los jugadores importados. Más allá del aspecto deportivo, la posibilidad de disputar encuentros ante grandes cantidades de aficionados representa una experiencia diferente.

Los Leones del Caracas esperan que el estadounidense pueda convertirse en una pieza importante durante la campaña 2026/2027. Mientras tanto, su reacción ante el Monumental ya dejó miles de comentarios en las redes sociales.

Finalmente, el béisbol venezolano se caracteriza por la pasión de sus aficionados y por la intensidad con la que se viven los encuentros. Nic Swanson ya tuvo un primer vistazo de las instalaciones del nuevo equipo y, por sus propias palabras, parece haber quedado completamente impresionado.