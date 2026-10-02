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LVBP: Tigres se medirá a estos tres rivales en la pretemporada

El manager Miguel Pérez podría llegar en la venidera semana para estar al día de cara al debut

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Meridiano

Viernes, 02 de octubre de 2026 a las 05:58 pm
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LVBP: Tigres se medirá a estos tres rivales en la pretemporada
FOTO: CORTESÍA

Los Tigres de Aragua siguen trabajando a toda máquina para llegar fuertes a los primeros juegos de la temporada 2026/2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y este viernes anunciaron sus cuatro choques de pretemporada.

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La novena "Bengalí" cumplió ocho días de entrenamiento tras la sesión de hoy y cada día van sumando piezas importantes, incluyendo a los dos campeones del mundo con Venezuela: Carlos Guzmán y Christian Suárez, un par de figuras que deben llegar al 100% para el Opening Day, debido a que son dos piezas fundamentales dentro de la estructura del bullpen.

Es por esa razón que la directiva coordinó cuatro desafíos amistosos ante tres rivales del mismo torneo y que también se vienen preparando desde hace varios días: Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira.

Juegos de pretemporada de Tigres

  • Martes, 6 de octubre: Tigres de Aragua vs. Leones del Caracas 6:00 p. m. (estadio Monumental Simón Bolívar)
  • Miércoles, 7 de octubre: Navegantes del Magallanes vs. Tigres de Aragua 6:00 p. m. (estadio José Pérez Colmenares)
  • Jueves, 8 de octubre: Tigres de Aragua vs. Navegantes del Magallanes 7:00 p.m. (estadio José Bernardo Pérez)
  • Viernes, 9 de octubre: Tiburones de La Guaira vs. Tigres de Aragua 6:00 p.m. (estadio José Pérez Colmenares).

Los maracyeros especificaron en su publicación de Instagram que los encuentros donde serán home club serán a puerta cerrada.

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