LVBP: Tigres se medirá a estos tres rivales en la pretemporada

Los Tigres de Aragua siguen trabajando a toda máquina para llegar fuertes a los primeros juegos de la temporada 2026/2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y este viernes anunciaron sus cuatro choques de pretemporada.

La novena "Bengalí" cumplió ocho días de entrenamiento tras la sesión de hoy y cada día van sumando piezas importantes, incluyendo a los dos campeones del mundo con Venezuela: Carlos Guzmán y Christian Suárez, un par de figuras que deben llegar al 100% para el Opening Day, debido a que son dos piezas fundamentales dentro de la estructura del bullpen.

Es por esa razón que la directiva coordinó cuatro desafíos amistosos ante tres rivales del mismo torneo y que también se vienen preparando desde hace varios días: Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira.

Juegos de pretemporada de Tigres

Martes, 6 de octubre: Tigres de Aragua vs. Leones del Caracas 6:00 p. m. (estadio Monumental Simón Bolívar)

Miércoles, 7 de octubre: Navegantes del Magallanes vs. Tigres de Aragua 6:00 p. m. (estadio José Pérez Colmenares)

Jueves, 8 de octubre: Tigres de Aragua vs. Navegantes del Magallanes 7:00 p.m. (estadio José Bernardo Pérez)

Viernes, 9 de octubre: Tiburones de La Guaira vs. Tigres de Aragua 6:00 p.m. (estadio José Pérez Colmenares).

Los maracyeros especificaron en su publicación de Instagram que los encuentros donde serán home club serán a puerta cerrada.