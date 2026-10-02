Betancourt dice presente y Magallanes suma piezas a su cuerpo técnico

Bryant Betancourt llega a los Navegantes del Magallanes con el impulso de una temporada que marca un paso importante en su desarrollo dentro de las Ligas Menores.

El receptor venezolano, de 22 años, divide su 2026 entre los Hartford Yard Goats, filial Doble A de los Rockies, y los Albuquerque Isotopes, sucursal Triple A de la organización. En total, disputa 103 encuentros y toma 376 turnos al bate.

Betancourt conecta 102 imparables, incluidos 28 dobles y 17 cuadrangulares, además de producir 70 carreras y anotar 56. También negocia 37 boletos y recibe 60 ponches.

Su línea ofensiva queda en .271/.334/.481, con .815 de OPS, números que reflejan el crecimiento que muestra durante la campaña. MLB registra que Betancourt recibe la promoción a Albuquerque el 30 de junio, después de comenzar el año con Hartford.

Segunda experiencia con la Nave

El receptor afronta así su segundo año en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Su primera aparición con Magallanes llega en la campaña 2025-2026, cuando registra un turno al bate.

Ahora, su llegada toma otro contexto después del salto que consigue durante el verano. Betancourt pasa de consolidarse en Doble A a recibir la oportunidad en Triple A, donde disputa 38 juegos con Albuquerque y batea para .275, con tres jonrones, 26 impulsadas y .757 de OPS.

Endy Chávez vuelve a recibirlo en Magallanes

El exjardinero regresa a la organización que considera su casa después de desempeñarse como instructor en diferentes niveles de Ligas Menores y con Tiburones de La Guaira. Su regreso a Magallanes se produce en 2025, esta vez desde el cuerpo técnico, después de una extensa carrera como pelotero.

Chávez además conoce de cerca la organización turca: durante su etapa como jugador forma parte del Magallanes durante varias temporadas y ahora asume un nuevo rol dentro del equipo. La experiencia que acumula en Estados Unidos y Venezuela le permite acompañar a los jugadores desde otra función.

Experiencia desde el pitcheo y el bateo

Darwin Marrero continúa como coach de pitcheo de Magallanes y suma varias temporadas dentro del cuerpo técnico. También cuenta con experiencia en el sistema de Ligas Menores de los Cardenales de San Luis, donde trabaja con lanzadores que luego coinciden con él en la LVBP.

En el área ofensiva aparece Kleininger Terán, quien asume como coach de bateo después de ocupar el cargo de asistente durante la temporada anterior. Terán pertenece a la organización de los Cardenales de San Luis y acumula experiencia como instructor en distintos niveles del béisbol profesional.

Su recorrido también incluye experiencias junto a Yadier Molina en las Águilas Cibaeñas de República Dominicana y los Criollos de Caguas de Puerto Rico, antes de reencontrarse con el dirigente en Magallanes.