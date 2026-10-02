Clásico Jockey Club de Venezuela 2026: Pronósticos y datos para este domingo

Este domingo 4 de octubre de 2026, la emoción del Loto Hípico abre por todo lo alto en el Hipódromo La Rinconada con la disputa de la séptima carrera (1.ª válida del Loto Hípico). Ejemplares de 3 y más años medirán fuerzas en tiro de aliento de 1.800 metros en la prestigiosa edición del LXXXIII Clásico Jockey Club de Venezuela (Grado I), competencia estelar que reparte una importante bolsa especial adicional de 195.000 US$.

Análisis de los Competidores Clave

Sol Victoreado (USA) (4): Bajo la preparación de J. L. Balzán y conducido por J. Lugo, se presenta como un ejemplar de enorme consistencia en tiros de aliento. Su potente remate final y jerarquía en la distancia lo convierten en la principal carta a vencer.

Timeout (USA) (3): Presentado por R. D'Angelo y guiado por J. Lugo Jr., viene mostrando un estado físico óptimo. Posee la velocidad estratégica ideal para colocarse en puestos de vanguardia desde el brinco inicial.

Astuto (5): Con L. Pimentel Jr. en los estribos y la preparación de H. Correia, cuenta con experiencia previa en el recorrido y la capacidad para rematar con fuerza en el tramo decisivo.

Only in America (USA) (2): Llevado por L. Martín y entrenado por H. Medina, es un rival que puede aprovechar cualquier desgaste en la punta para colarse en la definición de la prueba.

Elecciones Estratégicas de MeridianoBet

Diferenciándonos de las fórmulas impresas y ajustando el análisis hacia el rendimiento reciente, nuestras marcas recomendadas para el Loto Hípico quedan estructuradas de la siguiente manera:

Primera Marca (La Base): N.º 4 Sol Victoreado (USA) — Su efectividad en los 1.800 metros y la conducción de J. Lugo lo perfilan como la carta de mayor solidez al triunfo.

Segunda Marca: N.º 3 Timeout (USA) — Posee el empuje necesario para presionar los parciales y decidir la carrera en los 200 metros finales.

Tercera Marca: N.º 5 Astuto — Indispensable para asegurar las combinaciones de la Exacta y Trifecta.

El Golpe / Sorpresa: N.º 2 Only in America (USA) — Si encuentra el espacio por la parte interna en el codo final, su remate abonará un excelente dividendo.

Juega con Responsabilidad

El juego es una actividad de entretenimiento. Las apuestas están permitidas únicamente para mayores de 18 años.

Redacción: Luimar González