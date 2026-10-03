LVBP: El prospecto que ilusiona a los Leones del Caracas, ¿será el Novato del Año?

La temporada 2026/2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está a pocos días de comenzar y la organización de los Leones del Caracas ya cuenta con una de las piezas jóvenes que más expectativas genera entre sus aficionados y que dará mucho de qué hablar entre el público en general.

El protagonista es Alfredo Duno, receptor venezolano de apenas 20 años. Se incorporó el pasado 25 de septiembre a la pretemporada del conjunto capitalino, en lo que marcará su primera experiencia en la pelota criolla.

Su llegada no pasa desapercibida, al ser el prospecto número uno de la organización de MLB, Rojos de Cincinnati, y especialmente después de aparecer nuevamente entre las principales promesas de todo el sistema de las Grandes Ligas.

Leones del Caracas - Alfredo Duno - LVBP

MLB Pipeline publicó una actualización de su ranking de prospectos y colocó a Duno en el puesto número 20 entre los mejores talentos de todo el sistema de la Gran Carpa. Este reconocimiento eleva todavía más las expectativas sobre su debut en Venezuela.

El criollo viene de disputar 97 encuentros durante la campaña 2026 entre Clase-A y Clase-A+ de las ligas menores de Cincinnati. Allí dejó una línea ofensiva de .281/.395/.504, acompañada por 19 cuadrangulares, 22 dobles y 61 carreras impulsadas.

Esos números ayudan a explicar por qué su incorporación a los Leones genera tanta atención. Duno no llegará únicamente como un prospecto con proyección internacional, sino también como un bateador que viene de mostrar capacidad para producir extrabases y aportar carreras en las menores.

Para el Caracas, contar con un pelotero de estas características desde el primer día representa una oportunidad importante y un caso poco común en las ligas invernales. La organización espera que pueda adaptarse rápidamente al ritmo de la LVBP y responder a las exigencias no solo de la afición, sino también de la competición.

Duno, por su parte, tendrá la posibilidad de estrenarse ante el público venezolano, adquirir experiencia, aprender de su cuerpo técnico y compañeros, y trabajar en diferentes aspectos que le permitan seguir desarrollándose de cara al futuro.

Aunque todavía no se ha escuchado la voz de “play ball” y ningún premio puede darse por ganado antes de comenzar el calendario, su perfil lo ubica entre los nombres a seguir en la carrera por este importante galardón.

En definitiva, ahora será el terreno de juego el encargado de determinar hasta dónde puede llegar el impacto de Alfredo Duno en la pelota criolla con el uniforme de los Leones del Caracas.