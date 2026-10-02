LVBP: Magallanes confirma cuatro desafíos de preparación

Los Navegantes del Magallanes tienen una sola misión en esta venidera temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP): repetir el título y para eso es importante la preparación que puedan tener en la pretemporada. Por esa razón, este viernes confirmaron cuatro juegos amistosos contra dos oponentes.

Desde temprano, se tenía conocimiento de que los carabobeños se medirían ante Cardenales de Lara. No obstante, a esa lista de rivales se sumaron los Tigres de Aragua.

A continuación, te mostraremos las fechas de cada choque de Magallanes

Martes, 6 de octubre: Cardenales de Lara vs. Navegantes del Magallanes 7:00 p. m. (José Bernardo Pérez)

Miércoles, 7 de octubre: Navegantes del Magallanes vs. Tigres de Aragua 6:00 p. m. (José Pérez Colmenares)

Jueves, 8 de octubre: Tigres de Aragua vs. Navegantes del Magallanes 7:00 p. m. (José Bernardo Pérez)

Viernes. 9 de octubre: Navegantes del Magallanes vs. Cardenales de Lara 7:00 p. m. (Antonio Herrera Gutiérrez).

Magallanes recibe nuevas incorporaciones

Asimismo, la organización "Turca" recibió este viernes buenas noticias con la incorporación que esta llamado a tomar protagonismo en esta campaña, como lo es Bryant Betancourt.

Además, se unieron a los entrenamientos tres coaches: Endy Chávez, Darwin Marrero y Kleininger Terán.