MLB: ¿Será esa la clave? Así se viven los encuentros en el dugout de White Sox

Los Medias Blancas de Chicago no paran de obtener resultados positivos en estos playoffs y, aunque nadie puede confirmar esa hipótesis, hay un aspecto fundamental en las victorias que han sumado en esta instancia.

Esta franquicia luchó primero en el Wild Card contra los aguerridos Astros de Houston y, a pesar de que tenían a sus máximas figuras, se fueron barridos en dos compromisos. Ahora, empezó también con un lauro la Serie Divisional ante los Guardianes de Cleveland.

Medias Blancas y su gran ambiente en el dugout

Mientras otras novenas se notan presionadas por querer hacer las cosas bien y muchas veces no les salen, los peloteros de Chicago saben que no tienen nada que perder y simplemente se siguen disfrutando cada choque.

Una muestra de ello se evidencia en el video compartido por el portal Foul Territory, donde se puede apreciar a todos los peloteros dando una palmada con una sincronía general que se repite constantemente, mientras uno de ellos va bailando en medio. Inclusive, el estratega Will Venable también se une a este ritual, ayudando a que se mantenga un gran ambiente dentro del dugout.

Imprimir ese tipo de energía no te asegura una victoria, pero sí te ayuda a entrar más enchufado al compromiso y esa pudiera ser la clave del récord de 3-0 de los Medias Blancas en lo que va de postemporada.