MLB: Dodgers inician camino al tricampeonato con victoria

Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 5-3 a Bravos de Atlanta en el primer encuentro de la Serie Divisional de la Liga Nacional, disputado este sábado bajo un calor intenso en el Dodger Stadium. Con tres cuadrangulares y una actuación dominante de Tarik Skubal, los angelinos tomaron ventaja 1-0 en la serie al mejor de cinco juegos.

Una decisión que funcionó

Dave Roberts, mánager de los Dodgers, optó por abrir la serie con Tarik Skubal en lugar del vigente MVP de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto. La apuesta resultó acertada: el zurdo, adquirido en el plazo de cambios desde Detroit, permitió un sencillo inicial a Drake Baldwin y luego retiró a 15 bateadores consecutivos de los Bravos.

En total, Skubal lanzó seis entradas sólidas, enfrentando problemas únicamente en el sexto inning cuando permitió un jonrón a Sean Murphy y dos bases por bolas antes de ser relevado con 94 lanzamientos.

Por su parte, Atlanta recurrió a un juego de bullpen encabezado por Dylan Dodd, quien aguantó tres entradas sin permitir carreras. Sin embargo, la ofensiva de Los Ángeles terminó por romper el empate en la parte baja del cuarto inning.

El batazo de Teoscar Hernández abre el marcador

Tras un boleto a Freddie Freeman, Teoscar Hernández conectó un cuadrangular de dos carreras ante Víctor Mederos para poner a los Dodgers arriba 2-0.

La ofensiva angelina desata su poder en el sexto

Con ventaja mínima de 2-1, los Dodgers ampliaron la pizarra en la sexta entrada. Kyle Tucker, quien había enfrentado críticas durante la temporada por su rendimiento irregular a pesar de su contrato millonario, respondió con un jonrón de dos carreras después de un sencillo de Hernández. Max Muncy añadió un cuadrangular solitario inmediatamente después, y de pronto Los Ángeles comandaba 5-1 el encuentro.

Cierre tenso pero efectivo

Brock Stewart y Alex Vesia mantuvieron a raya a los Bravos en las entradas séptima y octava, respectivamente, con labor de un-dos-tres. En la novena, Tanner Scott permitió un sencillo y un jonrón de dos carreras a Ozzie Albies que acercó la pizarra a 5-3. Evan Phillips entró para registrar el out final y sellar la victoria inicial de los Dodgers.

Ronald Acuña Jr. se fue de 4-1 con un sencillo. Dejando su promedio de .154 (13-2) en lo que va de postemporada.